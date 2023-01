Van de hoofdredactie De man die net zo snel praat als denkt gaat ons verlaten

Ook deze zondag krijg je weer een kijkje in de keuken van NU.nl. Vandaag neemt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman afscheid van adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek, die na veertien jaar NU.nl iets anders gaat doen.

Hij praat net zo snel als hij denkt. Colin kwam veertien jaar geleden binnen op de redactie van NU.nl en maakte meteen indruk. Niet alleen met de vaart waarmee hij sprak, maar vooral met wát hij zei.

Dat gebeurde al tijdens het sollicitatiegesprek voor zijn stage, herinnert oud-collega Wilma Haan (tegenwoordig adjunct-hoofdredacteur NOS Nieuws) zich. "Hij was slim, snel, ambitieus en had een kapsel zoals Justin Bieber."

"Tegen het intimiderende aan voor de gevestigde orde", zegt ook Dennis van Luling, tegenwoordig adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws.

Adviseren met een bak cijfers

Na volgende week vertrekt Colin bij NU.nl. Hij krijgt een nieuwe rol binnen DPG Media, het bedrijf waar we onderdeel van zijn. Colin gaat leidinggeven aan een team dat redacties adviseert met een bak cijfers in de hand.

Een belangrijke rol, want je kunt je tegenwoordig blindstaren op data. Het gevaar bestaat dat je alles om de clicks laat draaien. Terwijl het er juist om gaat dat je cijfers gebruikt om de journalistiek beter te maken.

Dat we weten wat jullie belangrijk vinden, maar tegelijkertijd onze eigen koers varen. Dat we zien wanneer jullie afhaken in onze verhalen en video's, zodat we daar rekening mee kunnen houden. En dat we weten op welke momenten jullie ons vooral bezoeken, zodat we dan onze beste verhalen kunnen publiceren.

Liefde voor cijfers en journalistiek

Dat alles is bij Colin in uitstekende handen. Ik ken niemand bij wie de liefde voor cijfers en de liefde voor journalistiek zo in evenwicht is.

In het begin van zijn carrière bij NU.nl was Colin vooral onze gadgetkenner. Ook buiten NU.nl, aan de desk bij RTL Boulevard. Tech was toen de redactie waarmee we veel nieuwe dingen testten. Ook omdat Colin altijd op de hoogte was van nieuwe ontwikkelingen.

We filmden met de Google Glass. We lanceerden een podcast voordat die mediavorm een hype was. We maakten urenlange livestreams over verschillende onderwerpen.

Het DNA van NU.nl

Zo vormde Colin het DNA van NU.nl. We houden niet zo van lange vergaderingen, maar van dingen doen.

De afgelopen jaren heb ik samen met Colin leidinggegeven aan NU.nl. Een roerige tijd, waarin we werden overgenomen door DPG Media. We kregen corona voor de kiezen. Het grootste nieuwsverhaal van onze tijd versloegen we terwijl we allemaal thuiszaten. En we brachten NUjij terug, het grootste reactieplatform van Nederland.

Ondertussen trakteerde Colin ons elke ochtend op een scherpe analyse. Daarin spaarde hij niemand. Ook al was het soms pas 7 uur 's ochtends als hij zijn visie deelde. Op het irritante af, want hij had vaak gelijk.

Gelukkig blijft hij dat voor ons doen. Zijn vertrek is geen vaarwel.

Is er iets waar jij graag meer uitleg over wil? Mail me op gert-jaap@nu.nl en misschien behandel ik het binnenkort op deze plek.

Eerder

Aanbevolen artikelen