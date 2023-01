Van de hoofdredactie Hoe een robot onze redactie kan helpen

Iedere zondag praat hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman je bij over een ontwikkeling achter de schermen bij NU.nl. Deze week gaat het over de populaire chatbot ChatGPT. En wat kunstmatige intelligentie kan betekenen voor onze journalistiek.

Er stond deze week iemand met een gek voorstel aan het bureau van techverslaggever Rutger Otto. Of het een idee was om zijn verhalen te laten samenvatten door een computerprogramma. "Voor mensen die geen tijd of zin hebben om het hele verhaal te lezen."

"Daar was ik niet per se een voorstander van", vertelt Rutger me, met gevoel voor understatement.

Journalisten en robots zijn niet de beste vrienden. We zijn kritisch en wantrouwend en houden het liefst controle over ons werk. Bovendien zijn journalisten ook net mensen. Robots werken efficiënter. Daardoor ontstaat al snel de angst dat er banen verdwijnen.

Veel mensen bezig met ChatGPT

Een paar keer per jaar organiseert de technische kant van NU.nl een zogenoemde 'hackathon'. Het idee is dat je in een week tijd met een klein team aan iets werkt om NU.nl te verbeteren.

Deze keer zijn opvallend veel mensen bezig met ChatGPT, een programma dat antwoorden geeft op moeilijke vragen. Dat doet het op basis van bestaande informatie en kunstmatige intelligentie.

Er is gewerkt aan manieren om journalisten en bezoekers van NU.nl te helpen. Bijvoorbeeld door suggesties te geven voor de kop van een verhaal. Of door op basis van aantekeningen een eerste schets van een artikel te maken.

Een analyse van NUjij en Facebook

Adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek speelde er ook al mee. Zo kan ChatGPT op basis van NUjij-reacties achterhalen welke vragen bezoekers nog hebben. En maakte hij een analyse van onze verhalen op Facebook.

Overigens maken we bij het modereren van reacties op NUjij al veel langer gebruik van een robot. Zonder Maura zou het niet te doen zijn om elke dag tienduizenden reacties te verwerken.

Dat zijn fantastische toepassingen voor ons. Aan de andere kant zie ik ook nadelen. Zo is nepnieuws makkelijker te maken. En weet je nu niet meer zeker of iemand een stuk zelf heeft geschreven. Al schrijft ChatGPT nog wel behoorlijk zouteloos.

In gesprek met de robot Wat moet ik tegen redacteuren zeggen die bang zijn hun baan te verliezen door ChatGPT? "Zeg dat ChatGPT een hulpmiddel is om journalisten efficiënter en sneller te laten werken, maar geen vervanging is voor professionele journalisten. Het is belangrijk dat journalisten factchecking uitvoeren en hun eigen journalistieke vaardigheden en kennis gebruiken om de gegenereerde teksten te beoordelen en te verfijnen." Wat is het nadeel van ChatGPT voor de journalistiek? "Omdat ChatGPT gebaseerd is op geleerde patronen uit bestaande tekst, kan het soms onjuiste of misleidende informatie genereren. Bovendien kan het ontbreken van menselijke interpretatie en inzicht leiden tot een gebrek aan context en diepgang in de gegenereerde teksten."



Kun je nepnieuws maken? "Als u me vraagt om nepnieuws te creëren, zal ik uw verzoek niet uitvoeren, aangezien dit in strijd is met mijn programmatuur en mijn doel is om juiste en betrouwbare informatie te verstrekken."

In één klap een groter publiek

Ocky Wiemeijer, die als head of product verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van onze apps en site, ziet potentie. Vooral voor het snel kunnen aanpassen van een bestaande tekst. "De ene bezoeker wil een uitgebreider artikel lezen. De ander wil binnen een minuut bijgepraat zijn. En weer een ander kan geen Nederlands. Zo heeft jouw artikel in één klap opeens een veel groter publiek."

Zo gek is dat idee aan het bureau van Rutger dus nog niet. Al begrijp ik ook goed dat iedere journalist wil dat zijn of haar verhaal helemaal gelezen wordt. Ook het stuk dat Rutger schreef over het succes van kunstmatige intelligentie.

Natuurlijk kun je de kern van een verhaal samenvatten. Maar het is ook belangrijk dat onze verhalen compleet zijn en ruimte bieden voor duiding en nuance. (Al denkt niet iedereen in de media daar zo over.)

Maar ik heb de robot voor de zekerheid toch gevraagd om een samenvatting. Voor het geval je geen tijd meer hebt om zijn verhaal te lezen.

In het kort: de ontwikkeling van AI Kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelt zich razendsnel, volgens Tijmen Blankevoort van Qualcomm. Dit kan leiden tot grote veranderingen in de toekomst.

Programma's zoals ChatGPT en DALL-E zijn recent populair geworden, met name dankzij OpenAI. Bedrijven zijn nu in staat om kunstmatige intelligentie toegankelijk te maken voor veel mensen.

Een programma als ChatGPT maakt nog veel fouten, maar de verwachting is dat de IQ-score van de AI in een paar jaar rond de 100 ligt. Dit betekent dat de AI slimmer is dan de helft van de mensheid.

Is er iets over ons werk waar jij graag meer uitleg over wil? Mail me op gert-jaap@nu.nl en misschien behandel ik het binnenkort op deze plek.

Eerder

Aanbevolen artikelen