Ook in 2023 krijg je elke zondag een blik in de keuken van NU.nl. Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman kijkt vandaag terug op het nieuws over de racistische leuzen die op de Erasmusbrug werden geprojecteerd. Moesten we daar aandacht aan besteden? Of maken we het daarmee alleen maar groter?

Een journalist doet er alles aan om discriminatie te voorkomen. Dat staat in de code van Bordeaux, een lijst gedragsregels die journalisten van over de hele wereld met elkaar hebben opgesteld. NU.nl werkt volgens die code, al discussiëren we regelmatig over de manier waarop we dat doen.

Moet je bijvoorbeeld aandacht besteden aan racistische gebeurtenissen? Of maak je het daarmee groter?

Tijdens de jaarwisseling worden op de Erasmusbrug racistische teksten geprojecteerd. We nemen het nieuws mee in ons liveblog. Later brengen we een video, maar dat voelt niet als genoeg. Moeten we niet uitleggen wat sommige van die teksten betekenen en wie de club is die verantwoordelijk is voor deze actie?

'Een geslaagde stunt'

Door een apart artikel te maken, zet je deze kleine groep juist in de schijnwerpers, vinden sommigen op de redactie. "Een geslaagde stunt", noemt historicus Daniël Knegt het dan ook. "De mensen erachter zullen heel blij zijn met alle aandacht."

Als het Openbaar Ministerie besluit om strafrechtelijk onderzoek te doen, schrijven we dit uitlegverhaal toch. We merken op ons reactieplatform NUjij ook dat niet iedereen het probleem ziet.

"Aan de ene kant lijkt me een artikel als dit wat te veel 'eer' en aandacht voor dit soort groepen en deze actie", reageert iemand die zich 'Konkey Dong' noemt. "Aan de andere kant zijn hier best een hoop reageerders die roepen dat er helemaal niets mis mee is. Voor hen is het blijkbaar nog steeds nodig om een stukje context mee te krijgen."

Een lid van onze adviesraad, een groep NU.nl-bezoekers die (gevraagd en ongevraagd) ons werk bespreekt, reageert treffend als we het dilemma voorleggen: "Het gaat niet weg als je er geen aandacht aan geeft."

Het gevaar komt van zolderkamers

We besluiten dieper op de zaak in te gaan. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) uitten al eerder hun zorgen over de opkomst van extreemrechts in Nederland. Die zie je niet meer met kale koppen en legerkisten in de straten, zoals in de jaren tachtig en negentig.

Tegenwoordig komt het gevaar van zolderkamers. Daar wordt de op niets gebaseerde complottheorie, dat de westerse samenleving door immigratie wordt vervangen, rondgepompt op internet. Dat verzonnen verhaal is - met andere rechtsextremistische teksten - meer "mainstream" geworden, schrijft de NCTV. Forum van Democratie brengt het zelfs de Tweede Kamer binnen.

Verslaggever Afran Groenewoud spreekt erover met verschillende deskundigen. "We moeten ons bewust worden dat de aanhangers van extreemrechts een slim spel spelen om ons tegen elkaar uit te spelen", vertelt terrorisme-expert Annebregt Dijkman hem. "Als samenleving moet je dat blijven doorzien en met elkaar in gesprek gaan. Op school, op straat en aan de keukentafel. Maar ook in de media en in de politiek."

Melding van bedreiging bij de politie

Het bewijs dat het 'slimme spel' werkt, komt deze week aan op de redactie. Iemand, wiens reactie onder een verhaal over de in opspraak gekomen influencer Andrew Tate is verwijderd, haalt per mail verhaal. "White Lives Matter is niet extreemrechts maar het beste dat de wereld kan overkomen", schrijft hij.

Zijn racistische relaas (de woorden zal ik hier niet herhalen) is genoeg om hem van NUjij te verwijderen. Dan volgt nog een mail. "Het is tijd dat jullie redactie totaal verdwijnt! Desnoods met geweld."

Deze bedreiging meld ik bij de politie. Ik krijg snel een reactie. "Wij hebben uw melding doorgezet naar het team dat bezig is met de White Lives Matter-leuzen."

Is er iets over ons werk waar jij graag meer uitleg over wil? Mail me op gert-jaap@nu.nl of reageer onder dit verhaal op NUjij, en misschien behandel ik het binnenkort op deze plek.

