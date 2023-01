Van de hoofdredactie Dit gaan we in 2023 anders doen

Allereerst de beste wensen voor 2023! Op 1 januari blikken we voor de verandering niet terug, maar kijken we vooruit. Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman vertelt je wat we in 2023 anders gaan doen op NU.nl.

De dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn een verschrikking voor journalisten. Er gebeurt niet veel. Bronnen zijn niet te bereiken, want de meeste mensen hebben vakantie.

Daar kun je over klagen. Maar als het rustig is, moeten we gewoon beter ons best doen om goede verhalen te maken. En vooral: beter vooruit werken.

Dat is niet iets wat ons bij NU.nl met de paplepel is ingegoten. We zijn zo druk met het verslaan van het nieuws van de dag, dat we morgen vergeten. Maar in 2022 is dat veranderd. We kijken verder dan de dag lang is.

Dit moeten we vasthouden in 2023

Aan het einde van het jaar zijn we boven onszelf uitgestegen. Al zeggen we het zelf. We hadden elke dag meerdere verhalen en video's in de planning.

Toen we dat vlak voor Kerst bespraken, grapte chef economie Thomas Moerman: "Dit is een bericht op De Speld! 'NU.nl plant twee weken vooruit'. Dat had niemand hier een half jaar geleden geloofd."

Dit moeten we vasthouden in 2023. Want met een betere planning laten we ons minder gijzelen door de waan van de dag. Natuurlijk vind je bij ons nog steeds het overzicht van het belangrijkste nieuws. Maar we kunnen ons daarnaast beter richten op het onderzoeken van dingen die wij belangrijk vinden. Zoals de kostencrisis, het klimaat, de zorg en discriminatie.

Een podcast over de wolf in Nederland

Een goed voorbeeld van een belangrijk eigen onderzoek is Het geheim van Mallorca. Misdaadverslaggever Joris Peters kreeg alle tijd om deze podcast over de dood van Carlo Heuvelman te maken. En op het resultaat zijn we erg trots. Het verhaal is gemaakt met respect voor de nabestaanden. Niet voor niets wilden de familie en vrienden uiteindelijk ook meewerken.

De podcast stond weken op één in Spotify. Een waanzinnig resultaat. Daar gaan we in 2023 dus mee verder. Verslaggever Job van der Plicht werkt aan een podcast over de wolf in Nederland. En later in het jaar gaan we nog meer series maken.

Extra verslaggevers, Tech van de voorpagina

We breiden de redactie uit met twee verslaggevers. Een gaat zich richten op binnenlandse verhalen, de ander op nieuws uit het buitenland. Die twee gaan ons ook helpen in onze missie: meer tijd nemen voor grote verhalen, minder voor klein nieuws.

Dat gaan we ook doen met tech. Nu willen we daar nog een compleet overzicht geven van ál het nieuws, wat veel tijd kost. In 2023 krijgen Rutger Otto en Tim Wijkman ruim baan om onderzoek te doen en achtergronden uit te zoeken.

Het katern Tech verdwijnt daardoor van de voorpagina. De verhalen over dit onderwerp vind je voortaan helemaal bovenaan tussen het belangrijkste nieuws. Of op het economiekatern. En als je al die berichten wel op één plek wil zien, ga je naar NU.nl/tech.

We stoppen met lokaal nieuws

In 2023 nemen we afscheid van lokaal nieuws op NU.nl. We hebben dit de afgelopen jaren in verschillende vormen en op verschillende plekken getest. Helaas wordt het te weinig gelezen. Terwijl het ons wel tijd en geld kost. Dat steken we liever in andere dingen.

Zoals verhalen waarin we kijken naar oplossingen, in plaats van problemen. Want ik heb nog nooit zo veel reacties gehad op een stuk als vorige week. Dat is absoluut stof tot nadenken.

Waar moet NU.nl volgens jou meer aandacht aan geven in 2023? Mail mij op gert-jaap@nu.nl.

