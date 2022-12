Van de hoofdredactie 2022 was ellendig, maar we kijken naar oplossingen

Op zondag blikken we terug. Deze keer op de ellende van 2022. Dat vraagt om een serie verhalen waarin we kijken naar oplossingen in plaats van problemen. Maar dat is niet eenvoudig, vertelt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman.

Terwijl corona langzaam (maar nooit helemaal) uit het nieuws sloop, vielen Russische troepen Oekraïne binnen. Kwam er een groot schandaal bij The Voice aan het licht. Stegen de energieprijzen tot recordhoogtes. En zagen we deze zomer de gevolgen van klimaatverandering, toen het heel erg droog was.

Kortom: 2022 was een ellendig jaar.

Het is ons werk om je daarover te informeren. Maar tegelijkertijd zien we steeds beter dat mensen door deze ellende het nieuws niet meer willen volgen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat er gebeurt in de wereld. Zodat je beter geïnformeerd keuzes kunt maken.

Journalisten focussen op problemen

We doen sinds de zomer onderzoek naar positief nieuws. En naar verhalen die gaan over oplossingen, in plaats van problemen. Het blijkt nog niet zo simpel.

Journalisten denken van nature niet in oplossingen. We zijn getraind om te focussen op problemen. En het is eenvoudig om een goed bedoeld project tegen een probleem te vinden. Maar vaak is het moeilijk te bewijzen of het écht een oplossing is.

We sluiten het jaar af met een serie verhalen over oplossingen. Omdat iedereen nu wel wat positiviteit kan gebruiken. Zo spreken we een schaapsherder die wél blij wordt van de komst van de wolf. We zien hoe jongeren dankzij TikTok op een veilige manier uit de kast komen. En we kijken naar de positieve veranderingen op de woningmarkt in 2023.

Betonnen batterij in Brabant

Klimaatverslaggever Jeroen Kraan is ook terug met een nieuwe serie Koplopers. Hij geeft je een kijkje in de toekomst van duurzame energie. Hij keek naar een betonnen warmtebatterij in Noord-Brabant, met net zoveel opslagruimte als vijfduizend Tesla's.

Redacteur Sanne Oving trapt onze serie morgen af met een verhaal over vluchtelingen. Eigenlijk was het niet haar bedoeling om over oplossingen te schrijven. Sanne is al langer bezig met dit onderwerp. Ze is gefascineerd door het verschil in de behandeling die Oekraïense vluchtelingen krijgen ten opzichte van andere vluchtelingen.

Oekraïense en andere vluchtelingen bij elkaar

Heel lang was de werktitel van haar verhaal "Hoe het dit jaar pijnlijk duidelijk werd dat we sommige vluchtelingen anders behandelen dan anderen". Maar toen kwam er een opvang in Oss op haar pad. Daar leven Oekraïense en andere vluchtelingen bij elkaar.

Dat gaat niet alleen goed, het lost ook een probleem op. Want terwijl er geen plek was voor asielzoekers in Ter Apel, was er ruimte op plekken waar Oekraïners werden opgevangen.

Een oplossingsgericht verhaal, zonder dat we ernaar op zoek waren. Zo moet het natuurlijk gaan.

Fijne feestdagen. Hopelijk lees je onze serie met veel plezier.

Ik ben benieuwd wat jij vindt: is ons nieuws te negatief en moeten we daar wat aan doen? Mail me: gert-jaap@nu.nl.

