Van de hoofdredactie We zien er anders uit, dat is belangrijk voor onze journalistiek

Het is zondag, dus krijg je weer een blik in de keuken van NU.nl. Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman vertelt deze keer hoe het ons is gelukt om de redactie een betere afspiegeling van de samenleving te maken.

In 2020, toen corona net was uitgebroken en we allemaal thuiswerkten, voorspelde ik: "Als we straks terug zijn op de redactie, ziet het er hier echt anders uit dan nu."

NU.nl was toen net overgenomen door DPG Media. We waren druk met het aanscherpen van onze redactionele koers. Speerpunten waren (en zijn nog steeds): we willen meer eigen nieuws maken en de redactie moet een betere afspiegeling zijn van de samenleving.

Dat 'straks' heeft wat langer geduurd dan we toen dachten. Maar ik heb gelijk gekregen. We zien er anders uit. En dat is belangrijk voor onze journalistiek. Want goede journalistiek begint bij je eigen verwondering. Ik heb het vaker gezegd.

Zelf journalisten opleiden

Maar als we er echt voor iedereen willen zijn, moet die verwondering ook uit verschillende kanten van de samenleving komen. En eerlijk is eerlijk: die verschillende kanten hadden we te weinig. En we hebben ze nog steeds te weinig. Maar we hebben dit jaar een goede stap gemaakt.

Vooral doordat DPG Media zelf divers journalistiek talent is gaan opleiden. Dat is de beste manier om journalisten met een biculturele achtergrond te binden. Via de traditionele wegen zijn ze moeilijk te vinden en ook de journalistieke opleidingen zijn nog geen perfecte afspiegeling van de samenleving.

Dankzij deze opleiding werken Hasna Elbaamrani en Fitria Jelyta nu bij ons. En binnenkort start een derde talent: Nuri Kurnaz.

Hasna verrast ons elke week met nieuwe inzichten. Fitria heeft een neusje voor onrecht. Ze draaien volwaardig mee op onze redactie, maken nieuws en komen met onderscheidende invalshoeken.

Ballen hebben om je dromen na te jagen

Je moet best een beetje ballen hebben om je als dertiger nog te laten omscholen voor het najagen van je dromen. En te accepteren dat je daarvoor weer 'onderaan' moet beginnen. Hasna en Fitria hebben niet alleen dat lef, maar ook het talent om snel die treden te beklimmen.

Volgend jaar start DPG opnieuw met een opleiding. Lijkt je dat wat? Meld je dan hier aan.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg. Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail me op gert-jaap@nu.nl, of laat een reactie achter op NUjij.

Eerder

Aanbevolen artikelen