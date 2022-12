Van de hoofdredactie Een bericht over rellen, naast een verslag van het feest

Op zondag krijg je een kijkje in onze keuken. Vandaag vertelt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman over onze afwegingen tijdens het verslaan van de rellen én de vreugde na Marokko-Spanje.

Als er rellen uitbreken na een wedstrijd van Oranje, of van mijn favoriete voetbalclub, kijkt niemand mij daar de volgende dag op aan. Hoe anders zou dat zijn als mijn naam niet Gert-Jaap, maar Mohammed was geweest, de dag na rellen van fans van Marokko.

"Als leden van een bepaalde migrantengroep problemen veroorzaken, wordt de hele groep meteen in een bepaalde hoek gedrukt." Dat zei Halleh Ghorashi, VU-hoogleraar diversiteit en integratie, jaren geleden al tegen de Volkskrant.

Media kijken vooral naar negatieve gebeurtenissen van migranten, waardoor er "een voedingsbodem voor xenofobie wordt gecreëerd", zei Ghorashi laatst tegen OneWorld.

Ook laten zien dat dit de minderheid is

Criminoloog Abdessamad Bouabid schrijft in zijn proefschrift dat het negatieve groepsimago van Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond "leidt tot onzekerheid, stigmatisering en discriminatie".

Dat betekent niet dat wij het mooier moeten maken dan het is. De ME moest deze week na wedstrijden van Marokko optreden tegen vuurwerk gooiende relschoppers. Dat was het belangrijkste nieuws, niet dat de meerderheid gewoon feest vierde.

Maar we moeten ook laten zien dat deze relschoppers in de minderheid zijn. Omdat het meer recht doet aan de waarheid.

Zo zouden we het ook doen bij Oranje

Dat ging deze week best goed. Onze nieuwsverhalen ging eerst vooral over het feest. Die insteek veranderde pas toen de rellen de overhand kregen. Maar ook toen zag je nog video's op NU.nl, met feestende mensen.

Zo zouden we dat ook doen als Oranje of een Nederlandse club een vergelijkbaar historische prestatie levert. Een bericht over de rellen, náást een verslag van het feest.

Hoewel. Ik zat even terug te zoeken. Toen Feyenoord in 2017 kampioen werd, sprak NU.nl van een 'feestelijke huldiging', met 'nauwelijks incidenten'. Toch werden er 42 mensen aangehouden voor discriminatie. Een behoorlijk contrast met onze verslagen van de rellende Marokko-fans.

Jacco van Sterkenburg, bijzonder hoogleraar racisme, sport en media aan de Erasmus Universiteit, ziet dat vaker gebeuren. "Toen er bijvoorbeeld vorig jaar, na een overwinning van Oranje, geweld uitbrak in de Haagse wijk Laakkwartier, repte niemand over de etniciteit van de relschoppers", zegt hij tegen Trouw.

Met eigen ogen een inschatting maken

Tijdens de wedstrijden van Marokko hebben we bewust verslaggevers in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam de straat op gestuurd. Zodat we met eigen ogen een inschatting kunnen maken van de situatie.

Maar een verslaggever ter plaatse ziet ook niet alles. Job van der Plicht keek Marokko-Spanje in een café in de Schilderswijk. Als het buiten losgaat, gaan de deuren van het café dicht. Job staat voor een duivels dilemma: gaat hij naar buiten, of blijft hij binnen?

Hij kiest voor het laatste. Ook vanwege zijn eigen veiligheid. Door het raam kan hij het wel volgen. Zo schrijft hij: "De Mobiele Eenheid hoeft niet hardhandig in te grijpen, maar drijft de relschoppers wel de Vaillantlaan uit."

Als de deuren van het café voor de zekerheid met stoelen worden gebarricadeerd, zit een groepje oudere mannen achter de gesloten deuren dan al rustig te kaarten. Mooi dat Job daar was, om dat beeld ook over te brengen.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg. Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail me op gert-jaap@nu.nl, of laat een reactie achter op NUjij.

