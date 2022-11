Van de hoofdredactie We hebben een nieuwe plek in de app, speciaal voor jou

Op zondag krijg je een kijkje in onze keuken. Vandaag vertelt adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek hoe jij als bezoeker centraal staat bij NU.nl en hoe dat nu zichtbaar is in onze app.

In april 2018 plaatste de eerste bezoeker van NU.nl een reactie op ons vernieuwde reactieplatform NUjij.

Vier jaar later beantwoorden we elke dag jullie vragen, maken we nieuws op basis van jullie tips en opmerkingen en komen er tienduizenden reacties per dag binnen op NUjij.

Jullie staan centraal

Van onduidelijkheid over het nieuwe pensioenstelsel tot vragen over de gevolgen van de stikstofuitspraak: elke ochtend bespreken we in de redactievergaderingen waar jullie over praten en welke vragen er gesteld worden. Dat levert dagelijks nieuwe verhalen op.

Wekelijks organiseren we vragensessies met onze verslaggevers en experts. Zo kunnen jullie rechtstreeks al jullie vragen over een actueel thema stellen.

Interactie staat centraal bij wat we doen. Het was tijd dat dit ook in onze app een mooie plek kreeg. Daarom vind je nu een nieuwe NUjij-omgeving in de balk onder in de app.

Artikelen dankzij jullie

Op deze plek staan altijd de populairste discussies van het moment en de artikelen die we naar aanleiding van jullie vragen, tips en ideeën maken.

Zo ging klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm aan de slag met de vraag wat eigenlijk als klimaatschade telt en hoe we dat bepalen, en met andere vragen die jullie hadden rond het nieuwe klimaatfonds.

Bij het nieuws over burn-outklachten ging het gesprek op NUjij over wat - naast werk - een oorzaak van een burn-out kan zijn. Het inspireerde ons dat uit te zoeken en op een rij te zetten.

Foto: NU.nl

Praat elke dag mee

Verder kan je in de nieuwe NUjij-omgeving elke dag stemmen op en meepraten over de stelling van de dag.

We vatten ook de beste discussies voor je samen en geven elke dag antwoord op een veelgestelde vraag. Het is kortom de plek om elke dag te lezen, je mening te geven en vragen te stellen.

Die nieuwe omgeving is er omdat we overtuigd zijn van de kracht van NUjij. Het is belangrijk dat we met z'n allen blijven leren van elkaars standpunten. Daarom modereren we alle reacties. Zo heb jij een veilige plek om je mening, vragen en standpunten te delen.



Bovendien wordt NU.nl er beter van. We weten écht wat er leeft en wat er onduidelijk is.

We zijn benieuwd naar jouw ideeën Heb jij ideeën over hoe bezoekers nog meer kunnen bijdragen aan NU.nl en wat we beter kunnen doen? Laat het weten in de reacties onder dit artikel.

