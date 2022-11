Van de hoofdredactie Een kwartier voor een verhaal: 'Zo gaat dat in Den Haag'

Op zondag krijg je een kijkje in onze keuken. Vandaag neemt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman je mee naar het moment waarop het nieuws over de nieuwe asielwet binnenkwam. We hadden een kwartier de tijd om van een warrig persbericht een duidelijk verhaal te maken.

Het is dinsdag 19.10 uur als ik een bericht van politiek verslaggever Priscilla Slomp zie. "Ik krijg net het voorstel van de nieuwe asielwet onder embargo", schrijft ze. "Om half acht staat de staatssecretaris de pers te woord. Dus daar moet ik nu naartoe rennen. Maken jullie alvast een bericht?"

Ik werk deze avond als samensteller. In die rol ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de nieuwsstroom en de voorpagina. Dat doe ik zeker één keer per maand. Omdat ik het belangrijk vind om gevoel te houden bij het werk van mijn redactie. Daardoor kan ik betere keuzes maken over de koers van NU.nl.

Vanavond val ik met mijn neus in de boter. Soms kun je als journalist weken aan een verhaal werken, regelmatig moet het sneller. Vanavond heb ik minder dan een kwartier.

Priscilla Slomp (rechts, in het bruin) aan het werk in Den Haag. Foto: ANP

Alles in de politiek ligt gevoelig

Ik besluit het bericht zelf te maken. Omdat mijn collega's van de nieuwsredactie thuiswerken. Dat communiceert toch lastiger. Ik overleg met eindredacteur Frank van der Vlugt, om de tekst zo begrijpelijk mogelijk te maken. En ik stuur berichten naar Priscilla, zodat we geen fouten maken.

Het persbericht van het ministerie van Justitie en Veiligheid is een puzzel. Zoals ambtelijke berichten dat altijd zijn. Omdat in de politiek alles gevoelig ligt. Dus elke zin is zo geschreven dat iedereen blij is. Maar toegegeven: het nieuws dat het ministerie vandaag brengt gaat over de asielcrisis. Dat is ook een ingewikkeld onderwerp. Het is aan ons om het begrijpelijk te maken. Onder hoge druk.

In het persbericht gebruikt het ministerie vaak de woorden "voldoende" en "met elkaar". Het is duidelijk dat de boodschap moet zijn: we gaan deze crisis sámen oplossen. Terwijl het verhaal de afgelopen maanden vooral was dat gemeenten geen opvang willen bieden. De staatssecretaris dreigt regelmatig met dwang.

We gaan dan niet voor de boodschap van het ministerie, maar kiezen onze eigen invalshoek. Het nieuws is namelijk dat gemeenten geld kunnen verdienen als ze vrijwillig asielzoekers opvangen. En als dat niet werkt, gaat de staatssecretaris ze dwingen. Al gebruikt het ministerie dat woord niet. Volgens het persbericht "stelt de staatssecretaris het verdeelbesluit in het uiterste geval zelf vast".

We plaatsen om 19.30 uur een eerste versie. In de uren die volgen schaven we aan de tekst. Want het blijft onduidelijk. Krijgen gemeenten nou een bonus over álle asielzoekers die ze vrijwillig opvangen? Of alleen na aftrek van hun wettelijke opdracht? We besluiten een rekenvoorbeeld toe te voegen, zodat het duidelijk wordt.

'Zo gaat dat in Den Haag'

Ik vraag me ondertussen af waarom we dit bericht niet veel eerder hebben gekregen. Dan hebben we de tijd om ons werk te doen en staat er gelijk een duidelijk bericht.

Dat leg ik een paar dagen later voor aan Priscilla. Ik stel me aan, zegt ze. "Zo gaat dat in Den Haag. Wij hebben gewoon een te kleine redactie voor dit soort dingen."

De timing van Priscilla is perfect. Ik ben precies op dit moment in gesprek over het budget van volgend jaar voor onze redactie. Dit is dus waarom ik af en toe meewerk op de redactie.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg. Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail me op gert-jaap@nu.nl, of laat een reactie achter op NUjij.

