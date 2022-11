Elke zondag krijg je een kijkje in de keuken van NU.nl. Deze week vertelt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman hoe we verslag doen van het WK voetbal in Qatar.

Alles wat verrot is aan de voetbalwereld komt samen bij het WK in Qatar. Het oliestaatje kreeg het toernooi door FIFA-leden om te kopen. Duizenden arbeiders kwamen om tijdens de bouw van stadions en hotels. De rest werd uitgebuit.

In Qatar worden homoseksuelen zomaar opgepakt. Vrouwen kunnen in de gevangenis komen als ze zijn verkracht, omdat ze dan seks buiten het huwelijk hebben gehad.

O, en de complete voetbalkalender moest op de kop. Want voetballen in een woestijn is in de zomer niet te doen. Dat het tijdens de bouw ook veel en veel te heet is, bleef onbesproken.

Geloof niet in boycot

Ondanks alle ellende doen we verslag van dat WK. Omdat ik niet geloof in een boycot. We moeten de spotlights van zo'n groot toernooi gebruiken om jullie te vertellen over misstanden. Zoals we dat deden bij de Olympische Spelen in Peking.

Verslaggever Daan de Ridder kijkt voor NU.nl naar de maatschappelijke kant van sport. Dit weekend vertelt hij nog één keer hoe het WK naar Qatar ging. En wat de FIFA heeft gedaan om zoiets in de toekomst te voorkomen.

Daan zet op een rij wie er in 2010 mochten stemmen over de WK's. Oude mannen die ruiken naar corruptie en omkoping.

Hij sprak ook met de zoon van een omgekomen Nepalese arbeider. Dat kun je binnenkort lezen. De man overleed al vóór de toekenning van het WK, want toen was er al genoeg mis in het land. Al speelde dat geen enkele rol tijdens de stemming.

Verandering onder druk van journalistiek

Over misstanden heb je de afgelopen jaren vaker kunnen lezen. En hoewel het WK nog steeds in Qatar plaatsvindt, heeft de FIFA het proces van de toekenning van WK's wel aangepast. Daar spelen mensenrechten nu ook een rol in. En het is niet meer aan een klein, corrupt clubje.

De situatie van arbeiders in Qatar is ook iets verbeterd. Onder druk van kritische journalistiek en mensenrechtenorganisaties. Iets, maar lang niet genoeg.

De emir van Qatar spreekt van een lastercampagne tegen zijn land. Ik zie het als een bevestiging van het nut van journalistiek.

Getwijfeld om te gaan

NU.nl gaat met twee journalisten naar Qatar: camerajournalist Bas Scharwachter en verslaggever Rypke Bakker.

Bas gaat verhalen maken over de minder vrolijke kant van het WK. We hebben getwijfeld om hem te sturen, want hij mag alleen op speciale plekken filmen. En als hij al arbeiders te spreken krijgt, zullen die waarschijnlijk zijn geselecteerd door de overheid.

Dat is natuurlijk van de zotte. Maar daar hoef je je niet door te laten misbruiken. Bovendien zie ik liever met eigen ogen wat er gebeurt in het land. Ook als er protesten zijn of andere misstanden te zien zijn.

Rypke kijkt vooral naar het voetbal. Alle misstanden werpen terecht een schaduw over het toernooi. Maar het blijft ook een belangrijk sportevenement. Ik hoorde deze week de term Qatarschaamte. Daar heb ik ook last van. Maar als de bal straks rolt, juich ik ook voor Oranje.

Dag tegen moderne slavernij

Op 2 december is het Internationale Dag van de Afschaffing van de Slavernij. Tijdens het WK. Op deze door de Verenigde Naties uitgeroepen dag staan mensen stil bij moderne slavernij.

2 december is ook de dag waarop Qatar in 2010 in WK kreeg. Dat bizarre toeval zullen we niet onbenoemd laten.

