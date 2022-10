Op zondag blikt NU.nl terug op de week. Deze week legt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman uit waarom de video van actievoerders bij het schilderij Meisje met de parel niet op NU.nl stond.

We kregen kritiek op het niet plaatsen van de video. En dat snap ik. Het was namelijk geen goed besluit van me. We schreven dat we de video niet lieten zien "omdat het om een illegale actie" ging. Dat klopt niet. Ik leg je graag uit wat wél onze afweging was.

We zijn op onze hoede voor mensen die met stunts media-aandacht zoeken. Dat zijn we bij marketingbureaus, maar ook bij actievoerders. Hoe gekker de stunt, hoe sneller je het nieuws haalt.

Als media hier klakkeloos in meegaan, nodig je uit om steeds extremer te worden. Bovendien lokt het kopieergedrag uit. Daar willen we geen verlengstuk van zijn.

De video had nieuwswaarde

Maar aan de andere kant heb je zoiets als nieuwswaarde. En als het nieuws is, dan brengen we het ook in video. Zeker omdat je dan met eigen ogen kan zien wat er is gebeurd. En wat de reacties op de stunt waren.

Dat doen we alleen niet als de beelden aanstootgevend, gruwelijk of gevaarlijk zijn. Maar dat was hier niet het geval.

Het had nieuwswaarde toen actievoerders Van Goghs Zonnebloemen besmeurden. Dat had het ook toen iemand zich vastlijmde aan de tafel van Beau. En dat had het donderdag bij het Meisje met de parel ook. Daarom hebben we het nieuws meegenomen. In tekst, met een foto. De video had daarbij gemoeten.

In een artikel kunnen we meer duiding geven

We moeten het nieuws wel met de nodige context en duiding brengen. Daarom plaatsen we dit soort video's niet los op de voorpagina, maar altijd in een artikel. Daar kunnen we meer uitleggen.

Dat ging deze week alleen niet helemaal goed. We hebben niet gezegd waarom de actievoerders Meisje met de parel besmeurden. Een belangrijke journalistiek vraag. Dat verhaal hebben we alsnog gemaakt.

Overigens vragen de actiegroepen aandacht voor het gebrek aan acties van de overheid om klimaatverandering tegen te gaan. Daar hoeven ze bij ons niet over te klagen. NU.nl heeft twee klimaatverslaggevers in dienst die dagelijks verhalen over dit belangrijke onderwerp publiceren.

Vergelijking met boerenprotesten

We moeten soms meer tijd nemen voor we een besluit nemen. Dat is de belangrijkste les van deze week. Ook voor mij. Toen de video over het besmeuren van het schilderij op Twitter stond, wilden we onder druk snel publiceren. Daar hadden we onszelf meer tijd voor moeten geven. Niet al het nieuws hoeft altijd zo snel mogelijk online.

In kritieken op ons besluit zag ik vaak de vergelijking met de boerenprotesten. Dat snap ik. En toch lag het daar ook net weer anders. Want die acties hadden direct gevolgen voor mensen. In de vorm van files of gevaarlijke situaties op de weg. Dat maakt de afweging nog lastiger, want het is ook onze taak om mensen daarover te informeren.

Aan de boerenprotesten hebben we op een gegeven moment minder aandacht gegeven. Zoals we dat ook bij deze actievoerders doen. Maar ze zullen vast andere manieren vinden om aandacht te vragen. Zo blijft de worsteling bestaan.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg. Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail me op gert-jaap@nu.nl, of laat een reactie achter op NUjij.