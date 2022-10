Iedere zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op ons werk. Deze week gaat het over beelden die we plaatsten over de zoektocht naar Hebe en haar begeleidster Sanne.

Toen ik dronebeelden van de vindplaats van de vermiste Hebe en haar begeleidster Sanne op NU.nl zag, moest ik gelijk aan Anne Faber denken. En aan alle fouten die de journalistiek toen maakte.

Haar oom Hans Faber schreef een boek over die zoektocht. Elke journalist moet dat lezen, want het houdt ons een spiegel voor. En wat ik daarin zag, was niet fraai: live-uitzendingen, terwijl de politie op de achtergrond een vijver leeg pompt. Een fotograaf die vanuit een helikopter foto's maakt van de zoektocht. En journalisten die de familie en vrienden van Anne Faber lastigvallen.

Dat doen niet alle journalisten met slechte bedoelingen. De zoektocht naar jonge mensen kan ons land in z'n greep houden. Journalisten willen je op zulke momenten zo goed mogelijk op de hoogte houden. Maar we moeten nooit vergeten: dit is het verhaal van de families, niet dat van iemand anders.

De drone vloog op grote afstand

Op NUjij las ik kritiek op het plaatsen van dronebeelden van de vindplaats van Hebe en Sanne. Daar was ik het niet mee eens. We zijn namelijk juist zorgvuldig te werk gegaan. De video kwam pas online toen de politie zeker wist dat het om de twee ging. De families waren dus niet meer in onzekerheid. De drone vloog bovendien op grote afstand. Daarmee gaven we jullie wel een beeld van de situatie, maar stoorden we de hulpverleners niet en waren er ook geen details te zien.

Alleen over de titel 'Dronebeelden tonen auto met vermoedelijk vermiste Hebe en Sanne' hadden we beter moeten nadenken. Het wekt de indruk dat we vlak boven de plek van het ongeluk vlogen. Dat zouden we nooit doen. De luchtfoto van de zoektocht naar Anne Faber stond ook niet op NU.nl.

De families van Hebe en Sanne waren geschrokken van de titel. Dat vertelt Fleur de Bruijn me. De Bruijn is media-adviseur bij Namens de Familie. Deze organisatie, onderdeel van Slachtofferhulp en mede opgezet door Hans Faber, helpt slachtoffers en nabestaanden in crisissituaties om te gaan met de media.

Nadat De Bruijn de beelden had gezien, stelde ze de families gerust. De titel van de video hebben we later aangepast.

Wanneer weegt nieuwswaarde zwaarder?

Meer problemen heeft De Bruijn met een andere video. Daarop was te zien hoe het wrak uit het water werd gehaald. Die beelden stonden op NU.nl. Maar toen het verzoek van de families kwam, hebben we ze meteen van de voorpagina gehaald.

De foto's en video hadden volgens ons nieuwswaarde. Je ziet namelijk dat de auto niet gewoon in het water is gereden, maar behoorlijk veel deuken heeft. Dat is altijd een lastige afweging. Wanneer weegt nieuwswaarde zwaarder dan het belang van slachtoffers? Soms heeft een verhaal grote maatschappelijke relevantie. Dan kunnen we niet altijd rekening houden met het verdriet van nabestaanden.

Tijdens een discussie voor publicatie van de video dachten we wel aan de families van Hebe en Sanne, maar niet genoeg. Want na het gesprek met De Bruijn kwamen we tot het inzicht dat hier geen sprake was van maatschappelijk belang. Als we eerder met Namens de Familie hadden gesproken, hadden we de beelden niet geplaatst. Dat gaan we voortaan doen in dit soort situaties.

Hebe en Sanne waren dagen vermist, maar uiteindelijk het slachtoffer van een noodlottig ongeluk. Zoals helaas vaker gebeurt. Dat hebben we niet genoeg laten meewegen. Dat de families media hebben ingezet tijdens de zoektocht is heel logisch. Maar nu ze zijn gevonden, past ons terughoudendheid. Het is hun verdriet, niet ons verhaal.

Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail me op gert-jaap@nu.nl, of laat een reactie achter op NUjij.