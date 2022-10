Op zondag blikt NU.nl terug. Deze week reageert hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman op een kritisch stuk over de Nederlandse berichtgeving over de oorlog in Oekraïne.

"We worden aangevallen, maar we hebben het nauwelijks in de gaten." Dat schrijft Marit de Roij in een kritisch stuk over de Nederlandse berichtgeving over de oorlog in Oekraïne.

Volgens Rusland- en Oost-Europakundige De Roij maken media grote fouten. Rusland is al jaren bezig met een informatieoorlog. Maar we verdedigen ons niet tegen dit nepnieuws, schrijft ze. "Sterker nog. De aanvaller wordt een handje geholpen door de journalistiek die nog geen idee heeft hoe hiermee om te gaan."

Zo geeft De Roij als voorbeeld de term 'pro-Russische separatisten'. Je hoort het vaak als het over de Oost-Oekraïense regio's Donetsk en Luhansk gaat. Alsof er al een opstand was in dat gebied en de Russen kwamen helpen. Terwijl het in werkelijkheid andersom ging.

De Roij: "In 2014 stroomden Russische troepen en agenten deze gebieden binnen om 'separatistische opstanden' te organiseren. En het te laten lijken alsof Oekraïners in deze gebieden niet bij Oekraïne wilden horen."

We gebruiken de term 'pro-Russische separatisten' niet meer. Omdat het oorlogstaal is, waarmee de Russische overheid de inval van Oekraïne rechtvaardigt.

Racisme als propagandamiddel

Dat doet de Russische president Vladimir Poetin ook door onterecht te stellen dat Oekraïne moet worden bevrijd van neonazi's. Extreemrechts is in Oekraïne niet zo groot, zegt De Roij, die zelf in Belarus, Oekraïne en Rusland woonde. "Natuurlijk lopen er een paar neofascisten rond, maar ze spelen in samenleving noch politiek enige rol van betekenis."

Volgens De Roij weten de Russen dat racisme een gevoelige snaar raakt in het Westen. Daarom gebruiken ze het in hun propaganda en lees je bijvoorbeeld regelmatig dat het Azovbataljon banden heeft met neonazi's.

Die heeft het niet meer sinds de beruchte groep in 2016 onderdeel werd van het Oekraïense leger. Er zitten nu ook onder andere joodse soldaten in. "Het Kremlin kon de groep gebruiken in de propagandaoorlog", schreven we eerder in een profiel over de soldaten.

We zijn ons heel erg bewust van het effect van woorden. We weten dat veel mensen alleen koppen lezen en ook dat we het gelijk moeten schrijven als iets niet klopt. Maar deze oorlogstaal is geavanceerder. Daarom moeten we onze woorden nog voorzichtiger kiezen.

De één zegt dit, de ander zegt dat

Journalisten doen neutraal verslag. Dat heb ik geleerd op de School voor Journalistiek. De één zegt dit. De ander zegt dat. Het is aan de lezer om conclusies te trekken. Dat vind ik nog steeds mooi, maar het werkt in dit geval niet.

Zoals het ook niet werkte toen Donald Trump president van de Verenigde Staten was. Daar schreef ik jaren geleden al eens over. Maar het grote verschil is dat we het toen vaak zelf konden zien als de president loog. Bijvoorbeeld over hoeveel mensen zijn inhuldiging bijwoonden.

Nu gaat het vaak over dingen waar een gemiddelde redacteur te weinig kennis over heeft. We zullen vaker op de kennis van onafhankelijke experts moeten teruggrijpen om informatieaanvallen af te slaan.

