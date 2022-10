Op zondag kijkt NU.nl terug op de week. Vandaag vertelt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman over onze nieuwe podcast Het geheim van Mallorca, over de dood van Carlo Heuvelman.

Nog nooit prees misdaadverslaggever Joris Peters zijn eigen werk zo aan als deze week. En dat voelt best ongemakkelijk, vertelt hij me. Dinsdag verschenen de eerste afleveringen van de podcast Het geheim van Mallorca, over de dood van Carlo Heuvelman. Een bijzonder project voor ons. Dus verstuurden we een persbericht en gaf Joris interviews aan andere media.

Het komt niet vaak voor dat we een verslaggever maanden vrijmaken voor één onderwerp. We zijn trots op het resultaat en willen natuurlijk dat veel mensen het horen.

Maar aan de andere kant gaat het wel om het verschrikkelijke verlies van iemands zoon en vriend. Dat veroorzaakt een dubbel gevoel. Zoals wel vaker in ons werk.

Geen antwoord op de belangrijkste vraag

Joris kan de zaak over de fatale mishandeling op het feesteiland niet loslaten. Niet alleen vanwege het uitzonderlijke geweld dat die avond werd gebruikt, maar vooral omdat er ruim een jaar na de fatale mishandeling nog geen antwoord is op de belangrijkste vraag: wie is verantwoordelijk voor de dood van Carlo Heuvelman?

Op NUjij las ik ook kritiek op onze podcast. Een truecrimepodcast zou te sensationeel zijn en er alleen zijn om geld te verdienen aan de ellende van anderen.

Zo zitten we natuurlijk niet in elkaar. Al is deze serie misschien anders dan je van ons gewend bent. We gebruiken spannende muziek en prikkelende teasers om ervoor te zorgen dat je blijft luisteren. Iets wat past bij een podcast. "We hadden ervoor kunnen kiezen om mij het hele verhaal droog te laten vertellen", zegt Joris. "Maar ik denk niet dat dan veel mensen luisteren."

Goed contact met de advocaat en zijn ouders

Deze week schreef collega Hasna Elbaamrani toevallig een interessant verhaal over de andere kant van truecrimeseries. Dat ging over het succes van de Netflix-serie over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer.

Volgens Ruth Van der Hallen, universitair docent Klinische Psychologie, kan true crime ertoe leiden dat mensen trauma's herbeleven. "Voor het verwerkingsproces is het van belang dat iemand een gevoel van controle behoudt over het trauma en de nasleep ervan", zei ze.

Het helpt als de makers in contact staan met slachtoffers. Zodat die weten wat ze kunnen verwachten. Netflix heeft dat nagelaten bij de serie over Dahmer. Veel mensen op NUjij vroegen zich af hoe wij dat doen.

Joris heeft goed contact met de advocaat en de ouders van Carlo. Hij stuurt zijn stukken altijd voor publicatie op. Zodat ze niet schrikken als er nieuws over de zaak van hun zoon verschijnt.

Dat gebeurde ook vorige week nog, toen we meldden dat er nieuwe foto's en video's zijn gevonden. "Toen heb ik ze gezegd dat het niet om beeldmateriaal van hun zoon gaat, maar om een video van een van de verdachten."

Joris heeft ook met de ouders van Carlo gesproken over onze podcast. En hoewel ze niet meewerken, hebben ze geen bezwaar tegen onze serie.

"Hopelijk draagt de podcast bij aan een oplossing", zegt Joris. Dat klinkt misschien gek, want als journalist doe je normaal gesproken enkel neutraal verslag. Hier is dat iets anders, merk ik. Het laat Joris niet koud. En dat snap ik ook wel, als je zo'n zaak op de voet volgt. Waarmee niet is gezegd dat we de verdachten al veroordelen. "Ik hoop alleen dat er antwoorden komen."

De rechtszaak tegen de verdachten in de zaak Mallorca gaat volgende week verder. Net als onze podcast.

Als je je wilt abonneren op Het geheim van Mallorca, kan dat via Spotify of Apple Podcasts. Wil je reageren op dit stuk? Stuur dan een mail naar gert-jaap@nu.nl.