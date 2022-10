Op zondag blikt NU.nl terug op de week. Deze week schrijft hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman over wat we hebben geleerd van de fouten in onze berichten over corona.

NU.nl was tijdens de coronacrisis onpersoonlijk. Voor verhalen van 'gewone mensen' was weinig ruimte. Dat was er wel voor de overheid, het RIVM en verschillende belangenverenigingen. "Daarmee kan NU.nl de indruk wekken dat het dichter bij de instituties staat dan bij de samenleving."

Dat concludeert Frits van Exter in een onderzoek naar onze coronaberichtgeving. De voorzitter van de Raad voor de Journalistiek en oud-hoofdredacteur van dagblad Trouw sprak met redacteuren. En hij las, bekeek en beluisterde onnoemelijk veel.

Ik heb Van Exter gevraagd om dat te doen, omdat we moeten leren van onze fouten.

“De rol van de redactie is beperkt tot die van een doorgeefluik.” Frits van Exter, voorzitter Raad voor de Journalistiek

Van Exter vindt het begrijpelijk dat media houvast zoeken bij officiële crisismanagers. "Er is grote druk om levensbelangrijke vragen van het publiek te beantwoorden. Daarbij is de rol van de redactie beperkt tot die van een doorgeefluik. Zij leunt op de informatie van de overheid die op haar beurt leunt op de wetenschappers van RIVM en OMT."

De jonge redactie van NU.nl heeft de handen bovendien vol om de feiten goed te brengen, ziet Van Exter. "Zij bestrijdt desinformatie en vermijdt koppen die meer beloven dan ze waarmaken. In een gezondheidscrisis is dat van het grootste belang. Maar naarmate het langer duurt is een grotere variatie in onderwerpen en invalshoeken en ruimte voor kritische tegengeluiden voorstelbaar. Dat gebeurt met mate."

Lessen uit corona belangrijk voor andere crises

Ik ben trots op wat mijn redactie heeft gedaan tijdens de coronacrisis. We hebben het nieuws overzichtelijk gebracht. En aan de lopende band jullie vragen beantwoord.

Toch is de conclusie van Van Exter geen verrassing. NU.nl wil de feiten brengen. Die vinden we eerder in officiële cijfers dan in ervaringen van mensen.

Het onderzoek ging over corona. Maar de lessen zijn ook belangrijk voor de asielcrisis, de kostencrisis en de stikstofcrisis. Of hoe is omgegaan met aardbevingen in Groningen.

“Nu zeggen alle getuigen: Tja, hadden we maar geluisterd.” Priscilla Slomp, politiek verslaggever NU.nl

Wetenschappers die zich bezighielden met de gaswinning zaten in een tunnel, schreef politiek verslaggever Priscilla Slomp deze zomer. Ze volgt de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Het KNMI was dé autoriteit. Volgens hen bestonden er geen veiligheidsproblemen. Wetenschappers die zich wel zorgen maakten werden niet serieus genomen.

"Nu zeggen alle getuigen: 'Tja, hadden we maar geluisterd'", zegt Priscilla. Een conclusie die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) zeven jaar geleden ook trok.

Snoeihard over eerste coronaperiode

Diezelfde OVV was snoeihard over de eerste coronaperiode. Het kabinet had te weinig aandacht voor verpleeghuizen, waar veel mensen doodgingen. En de openlijke twijfels van OMT-voorzitter Jaap van Dissel over het nut van mondkapjes waren slecht voor het vertrouwen.

Over dat laatste hadden wij kritischer moeten zijn. En voor verpleeghuizen was ook op NU.nl te weinig aandacht. Zoals dat er ook niet was voor de geestelijke gezondheid van jongeren.

Dat is niet goed gegaan en moet in de toekomst echt beter. Daar gaan we op de redactie met elkaar over in gesprek.

Kritischer en persoonlijker

Ik zie twee mogelijke verklaringen. De belangrijkste: het beleid van de overheid was gericht op de intensive care. We volgden vooral dat pad. Als er minder besmettingen zijn, is het minder druk in de ziekenhuizen. Dus ook op de ic. En dan vallen er minder doden.

We moeten simpelweg kritischer zijn richting de overheid.

Daarnaast speelde de stille ramp in verzorgingstehuizen zich af buiten ons gezichtsveld. Pas later in de pandemie ging een collega als bijbaantje werken in een verpleeghuis. Toen kwamen de verhalen ook op de redactie los. Maar we moeten vaker op zoek naar persoonlijke verhalen bij het nieuws.

Dat doen we de laatste tijd al. Zo volgt verslaggever Job van der Plicht boeren in de stikstofcrisis. En redacteur Tom van Marrewijk sprak met trans personen over de nieuwe transgenderwet.

De grootste aanmoediging om dat te blijven doen, vinden we in het OVV-rapport naar corona.

Er waren in het begin van corona geen mondkapjes voor verpleeghuispersoneel. Die hadden dat volgens het RIVM niet nodig, schrijft het OVV, omdat het contact met bewoners vluchtig of op afstand was. Als we één verpleegkundige hadden gesproken, had die ons gelijk kunnen vertellen dat dit klinkklare onzin was.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg. Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail me op gert-jaap@nu.nl, of laat een reactie achter op ons reactieplatform NUjij.