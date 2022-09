Op zondag blikt NU.nl terug op de week. Vandaag vertelt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman hoe de redactie omgaat met de manier waarop Thierry Baudet en FVD politiek bedrijven.

Thierry Baudet zorgt bewust voor ophef in de politiek en in de media. Een mediastorm, noemt hij dat. De FVD-voorman zegt te provoceren om taboes te doorbreken. Zoals de taboes die volgens hem rusten op immigratie, corona en het klimaat.

Politicoloog Léonie de Jonge roept media op bij zichzelf te rade gaan. Dat zei ze eerder tegen onze onderzoeksjournalist Harm Ede Botje.

"Hoe bericht je over Forum? Baudet heeft in een democratie als de onze de vrijheid om te zeggen wat hij wil. De vraag is alleen of je daar als media een podium aan moet bieden."

Geen ruimte voor complotten en nepnieuws

Bij NU.nl letten we scherp op wat we wel of niet brengen. We zijn ons bewust van onze rol. Zonder media geen mediastorm. Op NU.nl is bovendien geen ruimte voor complotten en nepnieuws, waar de ophef van FVD vaak om draait.

Politiek verslaggever Edo van der Goot bewaakt dat in Den Haag. "Als je iets aandacht geeft, wordt het groter", zegt hij. "Maar als je het negeert, lijkt het alsof het normaal is. Dat moet je ook voorkomen."

NU.nl neemt de journalistieke Code van Bordeaux heel serieus. Daarin staat onder andere dat een journalist zich bewust is van het gevaar van door media verspreide discriminatie.

Volgens die code doen journalisten al het mogelijke om discriminatie te voorkomen.

Soms is ophef niet te negeren

Heel veel rellen rond FVD laten we liggen, maar Baudet kreeg deze week wat hij wilde. Aandacht door ophef. De politicus greep de Algemene Politieke Beschouwingen aan om in de Tweede Kamer een bekende complottheorie te ontvouwen. Die ging over een geheime wereldmacht die aan de touwtjes zou trekken.

Dat had geen aandacht gekregen, als het hele kabinet niet uit protest was weggelopen en Kamervoorzitter Vera Bergkamp niet had ingegrepen.

Hadden we dat moeten negeren? Nee, soms is ophef niet te negeren. Want wat er deze week gebeurde is bijna nooit eerder voorgekomen. Daar moeten we je over informeren.

Maar op die momenten willen we ook niet bijdragen aan het verspreiden van complotten.

Gevaarlijke ingestudeerde oneliners

In onze teksten is dat eenvoudig. Als iets niet klopt, schrijven we het gewoon niet op. En als we toch over ophef schrijven, melden we direct als iets suggestief of onwaar is. Bovendien quoten we FVD-Kamerleden nooit letterlijk. We kiezen altijd onze eigen woorden. Parafraseren noem je dat. Daarmee kan een boodschap het beoogde effect verliezen.

Daar letten we natuurlijk bij iedereen op, zegt politiek verslaggever Edo. "Ook andere politici hebben ingestudeerde oneliners die ze graag op NU.nl zien. Maar bij FVD kan het gevaarlijk zijn."

Edo doelt op het fenomeen 'hondenfluitjes'. Het gebruik van termen die binnen bepaalde kringen een andere lading hebben. Zoals het woord tribunalen.

Dat is volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans niet alleen bedreigend, maar ook gevaarlijk. Dat zei hij in het Radio 1-programma Spraakmakers. "Het hondenfluitje dat een ander misschien niet hoort, wordt herkend door extremistische groepen. Die zich daardoor gelegitimeerd voelen om in actie te komen."

'Wie bepaalt er welk nieuws jullie publiceren?'

Dat het complot over die zogenaamde wereldregering die aan de touwtjes trekt een breder publiek bereikt, merkte ik deze zomer op een bruiloft. "Wie bepaalt er welk nieuws jullie publiceren?", vroeg iemand. De vrouw dacht echt dat nieuwsredacties opdrachten krijgen van de regering.

Ik vertelde dat redacties onafhankelijk hun eigen keuzes maken. Dat was nieuw voor haar. "Toch fijn dat ik het even gevraagd heb."

Maar het loopt niet altijd zo soepel af.

Bedreiging en opruiing tegen Kamerlid

Deze week werd een 36-jarige man veroordeeld tot een werkstraf. Hij schreef op Instagram onder een foto van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: "Laten we hopen dat ze net als bij Saddam Hussein in plaats van een touw dit keer een riem gaan gebruiken."

De man reageerde op een opmerking van iemand anders. "Tribunalen incoming." Een duidelijke verwijzing naar de opmerking die FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen maakte richting Sjoerdsma.

Afgelopen zomer werd een 59-jarige man veroordeeld tot een taakstraf wegens bedreiging en opruiing tegen Sjoerdsma. De man had een paar dagen na de uitspraken van Van Houwelingen in een Telegram-groep gezegd dat "een standrechtelijke executie meer op zijn plaats is".

Ook dat is het resultaat van de ophefpolitiek van Baudet.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg.