Op zondag blikt NU.nl terug op de week. Deze week vertelt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman hoe de ernst van de kostencrisis steeds duidelijker wordt in onze berichten.

"Wij zitten nu een beetje in de stilte voor de storm", zei Eneco-topman Ron Wit deze week in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Edo van der Goot was aanwezig bij dat gesprek. De topman zei dat een op de vier van zijn klanten achterloopt op het betalen van zijn rekening.

Ik schrok van dat getal. Als andere maatschappijen dat beeld herkennen, dan is er volgens mij geen sprake van stilte. Alles wordt schreeuwend duurder. Dat merken we ook op de redactie.

Toch ging dat alarm lange tijd niet af in onze berichten. Dat ontdekte ik toen klimaatverslaggever Jeroen Kraan terugkwam van zijn vakantie in Engeland. "Britse journalisten berichten veel urgenter over de energiecrisis", merkte hij op. "Veel meer gericht op de miljoenen huishoudens die de rekeningen niet kunnen betalen."

Cost of living crisis komt dagelijks in het nieuws

Dat valt ook Douwe van Veen op. Douwe werkt voor onze economieredactie, maar woont in Manchester. Hij ziet de term 'cost of living crisis' dagelijks voorbijkomen in het nieuws. Ondertussen leest hij op NU.nl nog abstracte berichten over 'inflatie' en 'koopkracht'.

Ik sprak erover met economiechef Thomas Moerman. En we waren het snel eens: onze berichtgeving moet urgenter. En kritischer.

“Het is natuurlijk maar een naampje. Maar zo kunnen we het behandelen als de crisis die het is.” Thomas Moerman, chef economie

De redactie richt zich inmiddels veel meer op dit onderwerp. Nieuws over hoge energierekeningen, stijgende supermarktprijzen en noodlijdende ondernemers brengen we onder één noemer: de kostencrisis.

"Het is natuurlijk maar een naampje. Maar door alles dezelfde naam te geven, kunnen we het beter behandelen als de crisis die het is", zegt Thomas.

Het is ook belangrijk om uit te blijven leggen waarom we in deze kostencrisis zitten. Redacteur Tom van Gurp deed dat vorige week in dit stuk.

We zitten in een energieoorlog met Rusland

De belangrijkste reden: we zitten in een energieoorlog met Rusland. Ons land wordt niet direct aangevallen, maar we voelen wel de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne. Gasprijzen stijgen, omdat Rusland - als antwoord op economische sancties - de gaskraan dichtdraait.

Jeroen kwam vol inspiratie terug van zijn vakantie. Hij schreef over hoe grote energiebedrijven profiteren van deze crisis. Hij legde uit waarom de stroomprijs stijgt, ondanks een recordopbrengst aan zonne-energie. En hij keek al vroeg naar Brussel voor een oplossing.

Deze week interviewde hij Rob Jetten. Die gaf toe dat we ook in de ellende zitten, omdat de stap naar duurzame energie te traag gaat. "We hebben de afgelopen jaren te weinig tempo gemaakt en dat merk je nu."

De vraag is wat je daarvoor koopt als je midden in de storm zit.

