Elke zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week. Deze week vertelt hij hoe de redactie zich heeft voorbereid op de dood van de Britse koningin Elizabeth.

"Wat betekent de bijna-dodenlijst?", vraagt mijn zoon als hij over mijn schouders meekijkt terwijl ik thuis aan het werk ben. Ik voel me betrapt. Bezig zijn met de dood van iemand die nog leeft voelt fout. Maar dat is precies wat elke redactie doet.

Ik vertel mijn zoon dat we een lijst hebben met mensen waarvan we denken dat ze niet lang meer leven. "Dan kunnen we alvast verhalen maken die we plaatsen als het zover is."

Als het Britse koningshuis laat weten dat het heel slecht gaat met koningin Elizabeth, weet de goede verstaander genoeg. Het gaat al langer slecht met haar. Niet zo gek ook voor iemand van 96 jaar oud. Maar nog nooit kwam er via een officieel kanaal zo'n alarmistisch bericht.

We bereiden ons voor op het ergste

Op de redactie bereiden we ons voor op het ergste. We hebben vijf jaar geleden al een necrologie geschreven. Die wordt door koningshuis-redacteur Danja Koeleman afgerond. Videoredacteur Roos de Ridder heeft een video gemaakt met opvallende momenten uit het leven van de koningin. We zetten een nieuwsbericht klaar dat we kunnen pushen als het nieuws naar buiten komt.

Als nieuwschef Lindsay Mossink ziet dat alle BBC-presentatoren in stemmig zwart gestoken zijn, wil ze een liveblog openen. Daar is discussie over, want het voelt wat hijgerig. Aan de andere kant: belangrijke familieleden zijn onderweg naar Balmoral Castle en van over de hele wereld komen steunbetuigingen. We willen jullie snel bijpraten over deze ontwikkelingen. Daar leent een liveblog zich uitstekend voor.

We moeten ons voorbereiden op de dood

En terwijl ik dit allemaal schrijf, raak ik het ongemakkelijke gevoel niet kwijt. Met de dood moet je respectvol omgaan. Ik geef jullie wekelijks een inkijk in onze redactionele keuken. Dat betekent ook dat je hoort hoe we zakelijk praten over verschrikkelijke dingen.

Dat is een deel van ons werk. We moeten ons voorbereiden. NU.nl is een snel medium. Als iemand is overleden, willen mensen gelijk alles weten. Maar achter dat werk zitten mensen.

"Het voelt vreemd om in de verleden tijd te schrijven over iemand die nog leeft", zegt redacteur Danja dan ook. "Maar het is ook interessant om veel te weten te komen over iemands leven. En het is een eervolle taak om dat op een rij te zetten."

“Jij mag vertellen wie deze persoon was. Dat moet je goed doen. Respectvol.” Rypke Bakker, redacteur NU.nl

Eervol, zo noemt Rypke Bakker het ook. Rypke is eigenlijk sportredacteur, maar heeft veel interesse in geschiedenis en prominente doden. "Jij mag vertellen wie deze persoon was. Dat moet je goed doen. Respectvol. Met oog voor de goede en de slechte dingen uit iemands leven. Het is de laatste kans om te vertellen wie deze persoon was. Ook voor jongere bezoekers, die misschien geen idee hebben wat iemand heeft betekend."

Ook eerbetoon aan Piet Schrijvers

Gelijk met Elizabeth kwam ook het nieuws van het overlijden van oud-keeper Piet Schrijvers. Daar stond helaas niets voor klaar. Maar gelukkig werkt allesweter Michel Abbink tegenwoordig voor NU.nl. Dus kon je dezelfde avond nog een prachtig eerbetoon aan 'De Beer van de Meer' lezen.

Koningin Elizabeth overlijdt terwijl ik met mijn kinderen naar het Jeugdjournaal kijk. Op NU.nl verschijnt al snel een een apart katern met verhalen en video's. "Dat is dus waarom we die lijst hebben", zeg ik tegen mijn zoon.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg. Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail me op gert-jaap@nu.nl, of laat een reactie achter op ons reactieplatform NUjij.