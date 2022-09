Op zondag blikken we altijd terug op de week. Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman vertelt je over Bas, Joost en Patrick. Ons Formule 1-team dat tegenwoordig op de foto gaat met fans.

Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt moest op de jaarlijkse kermis in zijn woonplaats Hoorn op de foto met fans. Collega Patrick Moeke overkwam hetzelfde, op een festival en in de plaatselijke kroeg. Camera-journalist Bas Scharwachter wordt tegenwoordig bij het opnemen zo vaak aangeklampt dat zijn chef vraagt waar zijn video's blijven.

Je hoort mij niet klagen. Ik geniet van het succes van onze Formule 1-redactie. Toch blijft het wennen dat onze mannen bekende gezichten hebben gekregen.

NU.nl ging jarenlang gezichtsloos door het leven. Met een reden, want het gaat niet om ons, maar om het nieuws.

Maar we verstoppen ons niet langer achter ons toetsenbord. Je ziet redacteuren in video's, op Instagram en we mengen ons in discussies op NUjij. Omdat we het belangrijk vinden om verantwoording af te leggen over ons werk.

Max Verstappen ontspant nu sneller

De Formule 1-mannen gaan hierin voorop. Wekelijks verschijnen er video's en podcasts waarin we laten zien hoe we werken. En dat doen we ook in verdiepende verhalen. NU+ Formule 1, het katern waarin we dat allemaal verzamelen, bestaat alweer een jaar.

“We bezoeken nu bijna alle races.” Joost Nederpelt, Formule 1-verslaggever

Ik spreek Joost en Patrick als ze op weg zijn naar het circuit in Zandvoort. Een thuiswedstrijd. Er is veel veranderd sinds we zijn begonnen met NU+, zeggen ze. "We bezoeken nu bijna alle races", vertelt Joost. "Daardoor zitten we nog dichter op de sport. En op Max. Ik merk dat hij nu beter weet wie we zijn. Dat levert andere antwoorden op als we hem spreken. Hij ontspant sneller."

Daarnaast maken we veel meer verhalen. "We hebben meer tijd", zegt Patrick. "Er is ruimte voor verdieping en uitleg. Dat is ook nodig, want het blijft een complexe sport."

Een hechte groep rond De Boordradio

De Boordradio behoort inmiddels tot de best beluisterde podcasts van Nederland. Patrick merkt dat er een hechte groep luisteraars is ontstaan, die van zich laten horen. "Gisteren waren we te laat, dan heb ik gelijk tien berichten met de vraag waar we blijven."

Ook is Max Verstappen altijd voer voor discussie. Volgens de één volgt onze redactie de sport met een oranje bril. De ander vindt ons juist te kritisch op de Sportman van het Jaar.

Het is een oude journalistieke wet: als je van beide kanten van het verhaal kritiek krijgt, dan doe je iets goed.

Die vaste groep rond De Boordradio houdt de redactie scherp. "Ik werd deze week nog op de vingers getikt, omdat ik een fout had gemaakt", zegt Joost. "Het dwingt me om de lat hoog te leggen. We vragen mensen om in te loggen voor onze stukken, dan moet je ook wat teruggeven."

