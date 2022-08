Op zondag krijg je een kijkje in de keuken van NU.nl. Deze week vertelt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman over verslaggever Job van der Plicht, die in Ter Apel was voor een verhaal over de asielcrisis.

"Eigenlijk zou iedereen dit met eigen ogen moeten zien", zegt verslaggever Job van der Plicht. Terwijl we bellen, kijkt Job uit over het veld in Ter Apel. Vier weken geleden was hij er ook. Toen was het een stuk rustiger. "Ik had de beelden van ranzige wc's natuurlijk gezien op televisie", zegt hij. "Maar dan lijkt het toch ver weg. Nu ik het zelf zie, voel ik veel meer urgentie."

De mensen die Job vandaag in Ter Apel ziet, staren voor zich uit. Ze zeggen niets, ze doen niets. Ze wachten op hun kans om toegelaten te worden tot het aanmeldcentrum. "Ik kijk nu naar een man die in het laatste stukje schaduw probeert wat te slapen."

Druk bij nieuwsmachine NU.nl ligt hoog

Ironisch genoeg zat ik vanmorgen nog naast Job tijdens een cursus omgaan met werkdruk. De belangrijkste les: doe zeker vier keer per dag even helemaal niets. Om je hersenen rust te gunnen. Een serieus onderwerp, want de druk bij nieuwsmachine NU.nl ligt hoog. En toch voelt het na een gesprek over Ter Apel een beetje decadent.

Job zat met tegenzin bij de cursus. Hij leeft juist voor de momenten dat er veel dingen tegelijk gebeuren. Het kwam dan ook goed uit dat hij tijdens de training naar Ter Apel werd gestuurd.

“Vroeger was het bijzonder als we op pad gingen. Nu zien we dagelijks het nieuws met eigen ogen.”

Toen ik 's avonds met Job belde, moest ik denken aan een iconische foto. Een vliegtuig van Turkish Airlines was gecrasht vlak bij onze redactie. Dus was een NU.nl-redacteur snel ter plaatse. Hij zat op z'n knieën in het gras op zijn laptop te tikken.

Het was in die tijd bijzonder als we op pad gingen. Tegenwoordig is onze redactie een stuk groter en kunnen we dagelijks het nieuws met eigen ogen zien. Een goede ontwikkeling. Ter Apel is ver weg van onze redactie in Hoofddorp. Ogen en oren ter plaatse zorgen ervoor dat we het nieuws beter begrijpen. Dat helpt ons elke dag bij het maken van keuzes.

Pageviews over asielcrisis vallen tegen

Al betekent dat niet gelijk dat jullie het ook meer gaan lezen. De pageviews van de verhalen over de asielcrisis vallen me deze week tegen. Misschien heb ik in dit stuk ook al te vaak Ter Apel geschreven en ben je al lang afgehaakt.

Ondanks die cijfers voel ik de verantwoordelijkheid om dit belangrijke onderwerp van kop tot staart beet te pakken. Dat doen we ook veel vanaf onze redactie in Hoofddorp, waar nog steeds het meeste van ons werk gemaakt wordt.

We legden uit waarom er eigenlijk mensen buiten slapen in Ter Apel. Politiek verslaggever Priscilla Slomp zat klaar voor jullie vragen. En redacteur Leon Moleman dook in de gezondheidsproblemen als gevolg van de smerige wc's.

Onder ieder artikel over de asielcrisis plaatsen we dit blok met uitlegverhalen, zodat je hopelijk snel antwoord krijgt op je vragen.

Terug naar Ter Apel. Ik doe toch nog een poging om Job te overtuigen van het nut van die cursus. Maar hij zit met zijn hoofd ergens anders. Begrijpelijk.

"Het is niet dat ik er wakker van lig", zegt Job. "Ik kan dat heel goed blokken. Maar het komt wel binnen. Zo gaan we in Nederland dus met mensen om."

