Op zondag krijg je een kijkje in de keuken van NU.nl. Deze keer vertelt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman hoe we de asielzoekerscrisis en de protesten in Albergen verslaan.

Julian Nijenhuis woont in Albergen. Hij was begin deze week niet bij de protesten tegen de komst van honderden asielzoekers in een hotel in zijn dorp. Julian wilde eerst "de feiten op een rijtje krijgen", vertelde hij aan NRC.

Hij las een rapport over overlast door asielzoekerscentra en maakt zich nu zorgen.

Ik kom uit Genemuiden, een plaats in Overijssel. Mijn moeder was daar de drijvende kracht achter een asielzoekerscentrum. Ik was in mijn jeugd vaak te vinden in Het Witte Dorp, zoals de verzameling witte stacaravans werd genoemd.

Ik las een rapport waaruit blijkt dat azc's geen effect hebben op de veiligheid in een buurt. Als ik Julian was, zou ik me geen zorgen maken.

Nauwelijks incidenten in Het Witte Dorp

Van die tijd herinner ik me namelijk vooral hoe hartelijk de vluchtelingen in Genemuiden waren. Dankzij hen heb ik veel verschillende culturen leren kennen.

Deze week vroeg ik het nog even aan mijn moeder, maar er waren nauwelijks incidenten in het azc. De inwoners van Het Witte Dorp werden bovendien omarmd door de inwoners van de rest van het dorp.

“Een redactie kan neutraal lijken doordat ze zakelijk blijft, maar ze moet wel voortdurend keuzes maken.” Frits van Exter, voorzitter Raad voor de Journalistiek

Deze week had ik een interessant gesprek met Frits van Exter. De voorzitter van de Raad voor de Journalistiek en oud-hoofdredacteur van Trouw en Vrij Nederland. Hij doet onderzoek naar onze coronaberichtgeving (daarover praat ik jullie binnenkort bij).

Van Exter zegt: nieuws is niet neutraal. "Een redactie kan misschien neutraal lijken doordat ze zakelijk blijft en sensatie schuwt, maar ze moet wel voortdurend keuzes maken."

Verschillende achtergronden, verschillende conclusies

Hij heeft gelijk. De keuzes die we maken zijn ook het gevolg van de persoonlijkheden van onze redacteuren. Julian en ik hebben verschillende achtergronden, vinden verschillende onderzoeken en trekken verschillende conclusies.

Toch zijn onze berichten altijd gebaseerd op feiten. Je mag van onze redactie verwachten dat we onbevangen te werk gaan. We moeten verhalen altijd van verschillende kanten bekijken. Dat is belangrijk, maar niet gemakkelijk.

NUjij is een geweldige inspiratiebron voor verhaalideeën buiten ons eigen gezichtsveld. Maar we proberen ons in redactievergaderingen ook te verplaatsen in bijvoorbeeld iemand uit Albergen.

Waarom zijn ze boos? Of bang? Welke kritiek is het uitzoeken waard? Ik ben tevreden over wat dat deze week heeft opgeleverd.

300 asielzoekers in 28 kamers?

Zo zochten we uit hoe het kabinet denkt 300 asielzoekers te huisvesten in een hotel met 28 kamers.

Ook bekeken we of het sluiten van de grenzen voor asielzoekers een oplossing voor de huidige crisis is - een veelgehoorde suggestie. Het antwoord: nee, want dat mag niet.

Daarnaast onderzochten we wie asiel aanvraagt in ons land. Dat deden we na vragen van NUjij'ers. Zijn mensen die vanuit veilige landen afreizen de oorzaak van de wachttijden? Dat blijkt niet het geval: 4 procent van de aanvragen werd vorig jaar gedaan door mensen uit die groep.

Tot slot spraken we het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Rode Kruis over de schrijnende situatie in Ter Apel. Want we bekijken het verhaal ook vanuit het oogpunt van de vluchtelingen. Dat heb ik van mijn moeder geleerd.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg. Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail me op gert-jaap@nu.nl, of laat een reactie achter op ons reactieplatform NUjij.