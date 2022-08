Op zondag blikt NU.nl terug. Deze week gaat het over hoopvolle journalistiek. Steeds meer mensen haken af bij het nieuws, omdat ze er somber van worden. Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman heeft er deze zomer ook last van. Maar puzzels en bevers helpen hem weer aan een goed humeur.

In de bocht van een Nederlandse snelweg verloor ik mijn vertrouwen in de mensheid. Op de terugweg van vakantie zag ik een berm van een oprit vol plastic en andere troep. Dat is niets nieuws, maar ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat je zonder schaamte afval uit het raam gooit.

Ik trok een cynische conclusie. Als mensen niet snappen dat dit slecht is, lukt het nooit om klimaatverandering tegen te gaan.

Geen hoopgevende gedachte, ik weet het. Mijn humeur werd ook niet beter toen ik me op de redactie weer onderdompelde in het nieuws.

Lekkere afleiding van de ellende

De uitzichtloze oorlog in Oekraïne, spanningen rond Taiwan. In eigen land zitten we nog midden in een stikstofcrisis. Terwijl om je heen alles duurder wordt en meer mensen in financiële problemen komen.

O ja, en dan hebben we nog het klimaat. In Europa vechten gortdroge rivieren en bosbranden deze zomer om aandacht op de voorpagina's.

Wacht, ik ga even een puzzel doen.

Sinds deze zomer kun je elke dag op NU.nl een spelletje spelen. Puzzels horen bij het nieuws, kranten brengen ze al heel lang. Wij vonden het niet bij ons passen. Dat is eigenlijk nog steeds zo. Maar het is wel een lekkere afleiding van de ellende in de wereld.

Zijn we echt te zuur?

Negativiteit is voor steeds meer mensen een reden om zich af te sluiten van het nieuws. Een zorgelijke ontwikkeling, vind ik. Want hoe kom je dan aan onafhankelijke, kritische en betrouwbare informatie?

We gaan de komende tijd onderzoeken of jullie ons echt te zuur vinden. En kijken wat we daaraan kunnen doen. Want we moeten beter ons best doen om perspectief te bieden. Om hoop te geven. Met alleen puzzels zijn we er niet.

Het is niet alleen maar kommer en kwel op NU.nl. Al is het wel zoeken naar het zilveren randje in onze berichten.

Zo brachten we vorige week goed nieuws over het Great Barrier Reef. We spraken met drie jonge ondernemers over hun duurzame oplossingen. En klimaatverslaggever Jeroen Kraan heeft deze zomer een inspirerende serie.

Bevers tegen de droogte

Het verhaal dat me deze week het meest is bijgebleven (naast het bizarre gesprek dat techredacteur Rutger Otto had met de nieuwe chatbot van Mark Zuckerberg) ging over bevers.

Het is gortdroog in Nederland. In zijn zoektocht naar oplossingen stuitte klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm op het grootste knaagdier van Europa. Beverdammen houden regenwater langer vast. Wat goed is voor de stand van het grondwater.

Ook brengen we deze week een verbeterde versie van ons overzicht met goed nieuws. Dat was - in alle eerlijkheid - een bij elkaar gezocht lijstje met nieuwsberichten die vooral geinig waren. Vanaf nu pakken we het anders aan. Het wordt een verzameling hoopvol nieuws waar je ook echt iets mee kunt.

Ik voel me ondertussen weer een stuk beter. Misschien ga ik binnenkort zelfs wel wat bermen van snelwegen schoonmaken.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg. Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail me op gert-jaap@nu.nl, of laat een reactie achter op ons reactieplatform NUjij.