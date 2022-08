Op zondag blikken we terug op ons werk. Deze week adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek over de samenwerking met jullie, onze bezoekers.

Hoe kan een waterrijk land als Nederland kampen met droogte? Waarom gaat het kabinet met reces nu er veel problemen spelen? Hoe zit het met de kosten en opbrengsten van rekeningrijden? En waarom is Taiwan zo'n heet hangijzer?

Stuk voor stuk belangrijke vragen waar we deze week antwoord op gaven. Al deze vragen kwamen van jullie, onze bezoekers.

Onze hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman vertelde eerder al dat jullie elke dag (mede) bepalen wat wij doen. Ik leg vandaag uit hoe dat precies werkt.

Een aparte redactie voor interactie

Onze redactie bestaat uit verschillende deelredacties. We hebben journalisten die zich alleen bezighouden met bijvoorbeeld economie, entertainment, buitenland of met sport.

Daarnaast hebben we een club interactieredacteuren. Zij zorgen dat de discussies op ons reactieplatform NUjij inhoudelijk en netjes zijn en ze organiseren Q&A's (Questions & Answers) met experts. Deze redactie is ook elke dag bezig met de vragen die jullie ons stellen.

Seintje naar alle redacties

We krijgen op NUjij tienduizenden reacties per dag binnen. Daar halen we tientallen relevante vragen uit. De interactieredacteuren bundelen die vragen per onderwerp en scherpen ze eventueel aan.

Elke ochtend om 8.00 uur krijgen alle redacties een seintje met de belangrijkste vragen van gisteren. Sommige vragen zijn zo belangrijk dat we ze meteen op de dag zelf doorgeven.

Dat jullie die vragen niet voor niets stellen, bleek deze week weer.

Jullie vragen zijn een inspiratie en aanvulling

Nu hadden we ook zonder jullie vragen heus wel artikelen geschreven over de droogte en de situatie in Taiwan. Maar met input van onze bezoekers werden die stukken nog beter.

Soms stelt iemand een vraag die wij niet bedacht hadden. Het kan voor verslaggevers met veel kennis lastig zijn om oog te houden voor simpele vragen. Daar helpen jullie bij.

Zo beantwoordde klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm deze week zes van jullie vragen over de het watertekort.

Bezoekersvragen kunnen ook richting geven aan een stuk. Over het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan kan je heel veel vragen stellen. Jullie hadden vooral behoefte aan achtergrond bij de ingewikkelde historische situatie. En dus ging redacteur Robbert van der Linde daarmee aan de slag.

Daarnaast legden we onder meer uit waarom het kabinet met reces gaat terwijl er genoeg problemen zijn. En doken we in de kosten en opbrengsten van rekeningrijden. Allebei dankzij jullie vragen.

We willen nog veel meer vragen

In de toekomst zal je ons steeds vaker in artikelen zien vragen om vragen. We willen van al onze bezoekers weten wat ze niet snappen. Dus niet alleen van de mensen die op NUjij komen en daar een vraag stellen.

We werken daarom aan formulier waarmee je snel jouw vraag bij een artikel kan stellen. Een voorbeeld vind je hier.

Heb je in de tussentijd zelf een prangende vraag over het nieuws? Bij elk artikel kan je op de tekstballon klikken om naar NUjij te gaan. Daar kan je meepraten over het nieuws, maar dus ook je vraag stellen.

Liever los van NUjij een vraag insturen? In onze app zie je op de voorpagina rechtsboven een plusje met daarachter een vragenformulier.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg. Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail me op colin@nu.nl, of laat een reactie achter op ons reactieplatform NUjij.