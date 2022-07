Op zondag blikken we terug op ons werk. Deze week adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek over de toenemende intimidatie en agressie bij de boerenprotesten.

De afgelopen week gingen de boerenprotesten een nieuwe fase in. Er werd afval gedumpt op snelwegen, waardoor er ongelukken gebeurden, en er werden hooibalen in de fik gezet.

Ook werd duidelijk dat intimidatie en agressie werkt. En dat is kwalijk, want waarom zouden anderen zich dan nog aan de regels houden?

Een trieste opsomming

Aannemers en bergers zeiden deze week: Wij gaan die mest, hooi en asbest niet meer van de snelweg halen. Ze werden geïntimideerd en bedreigd.

Een milieuorganisatie wilde niet reageren op de brandstichtingen. Omdat ze "niet tegenover radicale boeren willen komen te staan".

De politie zag woensdag geen noodzaak ter plaatse te zijn. Een woordvoerder verwachtte niet te kunnen achterhalen wie er achter de acties zitten. "Er staat geen bordje bij wie het heeft gedaan." Dat is bij veel andere misdrijven natuurlijk ook niet het geval.

Een trieste opsomming van organisaties en mensen die niet in actie durven of kunnen komen.

Kritisch op politie, overheid én boeren

Des te belangrijker is het dat NU.nl kritisch blijft. Op politie en overheid over het optreden tegen de boerenprotesten. Op het kabinet over de aanpak van de stikstofcrisis. Op de boeren over hoe ze hun onvrede kenbaar maken.

NU.nl is neutraal en heeft geen mening, maar we moeten zaken scherp benoemen en kritische vragen stellen. Zodat jij weet wat er speelt en je een eigen mening kan vormen.

Zo legt verslaggevers Job van der Plicht je uit hoe schadelijk de gebrekkige aanpak van politie en overheid is. Inmiddels zijn de eerste relboeren opgepakt, maar zo voortvarend was de aanpak in eerste instantie niet.

Politie en justitie zetten nu "maximaal" in op het opsporen van de daders, maar wat betekent dat? En waarom eerst dat andere signaal? Die vragen houden we de komende weken vast.

Boerenprotesten zijn gevaarlijk en leiden tot chaos

Ook blijven we de protesten van de boeren kritisch volgen. Daarvoor hoeven we geen positie in te nemen of een mening te geven. Dat er deze week gevaarlijke situaties en chaos ontstonden, was een feit.

Onze factchecks zijn daarnaast een mooie manier om de beweringen van boeren te controleren. Zo staat een protestflyer vol fouten en halve waarheden. En er is geen sprake van honger als boeren moeten inkrimpen of stoppen.

Uiteraard steunen niet álle boeren de gevaarlijke protesten.

Bedreigen en intimideren is nooit oké

Laat ik dit commentaar deze week afsluiten met de boodschap dat bedreigen en intimideren nooit oké is. Niet vanuit boeren naar bergers, ministers of mensen die vlaggen weghalen. Maar ook niet andersom vanuit de "anti-boerlobby" naar Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BBB.

Laten we kritisch blijven, discussiëren en protesteren, maar wel op een veilige en beschaafde manier.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg. Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail me op colin@nu.nl, of laat een reactie achter op ons reactieplatform NUjij.