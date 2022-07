Op zondag blikken we terug op ons werk. Deze week adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek over foto's bij berichtgeving over extreme hitte en klimaatverandering.

Kinderen die blij de zee in rennen bij een artikel over extreme temperaturen waar mensen door overlijden.

Of een stel dat in de zon op een terras zit te genieten bij een artikel waarin wordt uitgelegd hoe klimaatverandering zorgt voor meer hete dagen en schadelijke hittegolven.

Dat klinkt raar, hè? Toch zie je dat soort foto's vaak bij serieuze artikelen over hittegolven en het opwarmende klimaat. Ook op NU.nl.

Vrolijke foto's passen niet altijd bij extreem weer

Ik begon daar dit jaar voor het eerst over na te denken dankzij The Guardian. Deze Britse krant onderzocht begin dit jaar (ook in Nederland) het fotogebruik bij hittegolven.

De onderzoekers ontdekten wat ik ook op NU.nl zie: de vrolijke foto's passen vaak niet bij de serieuze berichtgeving.

Het bleef afgelopen week bij één dag extreme hitte, maar dit weertype heeft grote gevolgen voor onze toekomst en wordt steeds waarschijnlijker door klimaatverandering. Daar passen niet altijd blije mensen bij die van het weer genieten.

Serieuze weerfoto's zijn er (nog) niet veel

En dus besloten we deze week extra aandacht te geven aan onze hittefoto's. Natuurlijk zag je ook het strand op NU.nl want daar was het druk. Maar we wilden ook de negatieve kant van dit steeds extremere weer laten zien.

Dat bleek nog niet zo makkelijk.

In beeldbanken, waar we onze foto's uit halen, zitten nog weinig serieuze weerfoto's. En als ze er zijn, is het vaak overduidelijk een foto uit een ander land. We vroegen persbureau ANP (voor het eerst) om extra aandacht te besteden aan 'serieuze' foto's over het weer.

Dat resulteerde in een paar mooie afbeeldingen van mensen met pech langs de weg en zwetende mannen die op een dak aan het werk zijn en verkoeling zoeken onder een parasol.



Maar het blijft bij een handjevol foto's. Ook hier was The Guardian trouwens een voorbeeld.

Foto's en berichtgeving moeten beter bij elkaar passen

Onze klimaatverslaggevers Jeroen Kraan en Rolf Schuttenhelm zijn al langer scherp op het beeld dat ze gebruiken en herkennen dat het soms lastig is serieuze foto's te vinden. De nieuwsredactie weet dat nu ook.

De komende weken zullen we deze overpeinzingen in beleid gieten. Dat betekent niet dat je nooit meer een strandfoto of spelende kinderen in het water op NU.nl ziet. Het is namelijk niet altijd uitzonderlijk of gevaarlijk als het warm is.

Bovendien legt Jeroen in deze video haarfijn uit waarom je de hitte van één dag niet meteen kan linken aan klimaatverandering, maar er ook niet echt omheen kan.

Duidelijk is dat onze foto's nu regelmatig niet aansluiten bij de toon en ernst van een bericht. Dat moeten en gaan we beter doen.