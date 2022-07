Op zondag blikken we terug op de week van NU.nl. Vandaag redactiechef Lindsay Mossink over het EK voetbal.

Langs de velden van het EK zie je elke wedstrijd de zin "Women play football, not women's football". Het is een reclamebord van een Duitse automaker. Ik schaamde me een beetje, want op NU.nl schreven we over het EK 'vrouwenvoetbal'. Gelukkig niet heel lang. We waren het snel eens dat dit het EK voetbal is waar we verslag van doen. Daar had geen reclame voor nodig moeten zijn.



De KNVB heeft het salaris van de vrouwen gelijkgetrokken met de mannen (die nog wel meer prijzengeld verdienen). De stadions worden bij de vrouwen steeds voller. Toch zijn we er nog niet. De media (en het publiek) hebben ook een ontwikkeling door te maken zolang we spreken van 'vrouwenvoetbal'.



Alsof we naar een andere sport zitten te kijken. Anders dan we gewend zijn van de mannen. Maar we tellen wel elf spelers in een team, één bal met twee doelen en een buitenspelregel.

Door het verschil te benadrukken maak je het voetbal van de vrouwen ondergeschikt.

Tijdens hockey-, atletiek- en schaatstoernooien maken we géén onderscheid. We kijken niet naar 'vrouwenschaatsen', we kijken schaatsen.

Natuurlijk is het wel te verklaren. "In deze sporten is door de bonden veel eerder ruim baan gegeven aan vrouwen", zegt chef Sport Michel Abbink heel terecht.

Het eerste WK voetbal voor vrouwen werd pas in 1991 gehouden. Het stond simpelweg niet op de radar bij de FIFA. Het eerste WK schaatsen voor vrouwen werd al in 1933 gehouden. Dat de organisaties hier zelf ook nog mee worstelen, blijkt alleen al uit het Women's EURO waarmee de UEFA het toernooi verkoopt.

We pakken uit

Het gaat hier over gelijkwaardigheid. En daar hebben we als media een verantwoordelijkheid in.

Die verantwoordelijkheid nemen we serieus op NU.nl. Verslaggever Jeroen van Barneveld verblijft deze zomer in het spoor van de Oranjevrouwen. In Engeland doet hij uitgebreid verslag van de wedstrijden. We stellen de topfavorieten aan je voor, belichten telkens de komende tegenstander van Nederland en zitten boven op het laatste nieuws.

Ook videoverslaggever Bas Scharwachter vliegt volgende week naar Engeland. We pakken uit, zoals we dat ook tijdens toernooien van de mannen doen.

Als je het mij vraagt, zijn we ook zuiniger met de titel Oranjevrouwen of Oranjeleeuwinnen (ook al noemen de vrouwen zichzelf wel zo). Het is Oranje dat vanavond de laatste groepswedstrijd in Engeland speelt.



Kinderen van nu zijn opgegroeid met het succes van deze speelsters. Die kinderen zijn fan van Vivianne Miedema, niet van Frenkie de Jong. Voor hen is het Nederlands elftal óók dat van Vivianne, Lieke en Jackie. Niet alléén dat van Frenkie, Memphis en Virgil.

Laten we niet langer doen alsof Vivianne een andere sport beoefent dan Frenkie.

