Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug. Deze week: beelden op sociale media vertellen niet het hele verhaal over de boerenacties.

Ooit was het de belangrijkste taak voor journalisten om nieuws boven tafel te krijgen. Tegenwoordig zijn we ook druk met het wikken en wegen van dingen die al openbaar zijn. Omdat iedereen alles online kan zetten.

Dat is mooi en helpt ons ook bij het verslaan van breaking news. Maar het brengt ook nieuwe dilemma's.

Vooral als het gaat om video's van incidenten waar de politie bij betrokken is. Die geven een beeld, maar wekken ook een suggestie. Daarop volgt niet zelden een verhitte discussie.

Focussen op de feiten

Wij zijn er vaak zelf niet bij geweest en kunnen de situatie dus ook niet goed inschatten. Dus proberen we het hoofd koel te houden en zijn we terughoudend, terwijl we focussen op de feiten.

Dat ging deze week niet goed, in ons verslag over het schietincident bij het boerenprotest in Friesland. Wij leunden te veel op informatie uit een tweet van de politie. Die schreven dat boeren met tractoren probeerden in te rijden op agenten. Dat las je als feit op NU.nl.

Niet alles staat op beeld

Ondertussen gingen er filmpjes rond. Daarop zag je wel dat een agent schoot, maar niet dat er op iemand werd ingereden. Dat was voor velen genoeg om te concluderen dat de politie fout zat. Begrijpelijke emotie. Maar als iets niet op beeld staat, wil dat nog niet zeggen dat het niet is gebeurd.

Of zoals we ook in ons verslag schreven: het is lastig om op basis van één video te concluderen dat de politie verkeerd handelt. Een video vertelt niet wat er vóór en na de opname gebeurde.

De politie verdient vertrouwen, maar ook een kritische blik.

We hebben deze week uitgelegd wanneer de politie mag schieten en ook hoe het werkt na zo'n schietincident. Daarnaast zullen we de onderzoeken blijven volgen. De veelbesproken zestienjarige boerenzoon is misschien niet langer verdachte, twee andere mannen zijn dat nog wel.

35 Politie schiet gericht bij boerenprotest in Heerenveen

Agent werd niet belaagd door boze boeren

Dat niet alles op sociale media is wat het lijkt, bleek toen donderdag beelden rondgingen van een tuin die werd volgegooid met hooibalen. Het zou gaan om de woning van een agent die betrokken was bij het schietincident.

Volgens bronnen van het AD zou het inderdaad gaan om de agent. Ook tegen ons hielden voorzitters van politievakbonden zich niet in. "Deze boeren hebben bij mij alle credits verspeeld."

Maar onze redacteur Eimert Pruis bleef doorvragen en ontdekte zo dat het hele verhaal niet klopte. "Dit is absoluut niet waar", zei een politiewoordvoerder tegen hem. Het kan zelfs goed zijn dat het een ongeluk was, waardoor het hooi in de tuin rolde. "Bovendien zijn de beelden zeker een dag oud."

Het is moeilijk om rustig adem te halen, als de adrenaline hoog is en je hart in je keel zit. Maar dat is wel wat wij journalisten moeten blijven doen.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg. Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail me op gert-jaap@nu.nl, of laat een reactie achter op ons reactieplatform NUjij.