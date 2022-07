Op zondag blikken we terug op de week van NU.nl. Vandaag redactiechef Lindsay Mossink over de boerenprotesten.

Ik woon in een landelijk gebied. In ons dorp hebben we een kroeg, een kerk en ontzettend veel koeien. Als ik uit het raam kijk, zie ik de zoon van mijn overburen op een speelgoedtractor rondrijden. Zijn moeder en zusje geven de schapen eten, terwijl zijn vader de koeien naar binnen haalt. Generatie op generatie, werken en leven op hetzelfde erf. Natuurlijk zit de emotie hoog.



Ons dorp ligt tegen een Natura 2000-gebied aan. Als ik daar wandel, zie ik dat de brandnetels bijna tot de hemel reiken. Een kenmerk van stikstofrijke bodem, weet onze klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm.

Niet alleen een diversiteit aan bloeiende plantensoorten verdwijnt. Ook het leefgebied van dieren, die juist profiteerden van die planten, wordt aangetast.

Wat we zien, zijn relschoppers

Dinsdagavond ontaarde een boerenprotest in rellen. Boeren braken door een politieafzetting bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Heel even spraken we op NU.nl van protesterende boeren. Maar het besef kwam snel: dit is geen protest, dit zijn rellende boeren.

We noemen het beestje bij de naam. En wat we zien, zijn relschoppers. Door onderscheid te maken tussen protesten en zinloze rellen doe je ook iets voor de boeren die op een beschaafde manier hun stem laten horen.

Die stem zou de boventoon moeten voeren, maar dat gebeurt nu niet. De ongeregeldheden domineren. Dat is best logisch, want de impact is groot. Politici worden bedreigd en hulpdiensten aangevallen. Gelukkig is de politie niet machteloos, schreef redacteur Leon Moleman vrijdag.

32 Boeren slaan met hamers in op politieauto's bij Kootwijkerbroek

Bij de feiten blijven

Bovendien ligt desinformatie op de loer. Dus moeten we scherp zijn. Als boeren onterecht beweren dat de metingen niet kloppen. Of als BBB-leider Caroline van der Plas de wetenschap in twijfel trekt. Het is onze taak om zulke uitspraken te weerleggen door bij de feiten te blijven.

En soms dwingt het ons tot een rectificatie. Zoals deze week in ons interview met Agractie-voorman Bart Kemp. Daarin stelde de boerenleider dat de overheid in Stroe 25.000 huizen naast een Natura 2000-gebied gaat bouwen. Terwijl veehouders juist hun activiteiten moeten afbouwen. Dat is feitelijk onjuist, bleek zes dagen eerder al uit een verklaring van de provincie Gelderland.

Welke opties ziet mijn overbuurman?

Toch moeten we ook het echte verhaal niet uit het oog verliezen. Het verhaal over de toekomst van de boer, de natuur en de samenleving. Daar ligt voor ons een grote verantwoordelijkheid.



Rolf vertelde mij dat een stikstofvrije melkveehouderij mogelijk is. Niet de koeien zijn het probleem, maar juist het veevoer. "Laat de koeien gewoon grazen, net als vroeger. Melk gaat dan per liter iets meer kosten, maar ook veel lekkerder smaken", zegt Rolf.



Welke opties ziet mijn overbuurman zelf? En kan zijn zoontje in de toekomst zijn speelgoedtractor nog wel inruilen voor een echte? Die verhalen moeten we ook maken.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg. Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Laat dan een reactie achter op ons reactieplatform NUjij.