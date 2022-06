Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug. Deze week: hoe we door jullie vragen op het idee kwamen voor een nieuwe podcast.

Journalisten hebben de tijd om zich te verdiepen in een onderwerp. Zo weten ze vaak meer over een bepaald onderwerp dan jij. Dat is ons vak. Wij maken dingen begrijpelijk voor jou.

Het gebeurt natuurlijk ook dat één van jullie meer weet. Of een vraag stelt die wij helemaal over het hoofd zien. Dat krijg je als journalisten zich specialiseren. Die vergeten soms dat er mensen zijn voor wie de basis nog niet duidelijk is. Of voelen zich te goed om heel simpele dingen uit te leggen.

Bij NU.nl is die cultuur de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Daar ben ik trots op. We zijn dienstbaar aan jullie, zonder ons eigen journalistieke gevoel uit het oog te verliezen. Soms mogen we het best beter weten. Maar we doen het samen.

Wat is een lockdown?

De wekker ging af toen we na een jaar corona ontdekten dat jullie massaal wilden weten wat een lockdown is. Geen journalist gaf dat antwoord.

Om dat te voorkomen, krijgen we tegenwoordig iedere ochtend een overzicht van jullie belangrijkste vragen. Die nemen we mee in de verschillende redactievergaderingen. Zo bepalen jullie elke dag (mede) wat wij doen.

Door jullie vragen legden we uit wat woke betekent. Of zochten we uit of Turkije uit de NAVO gezet kan worden. En jullie brachten ons ook op het idee om een verhaal te maken over wat je kunt doen tegen de Japanse duizendknoop in je tuin.

Mogelijkheid om vragen te stellen

In coronatijd kregen jullie regelmatig de mogelijkheid om vragen te stellen aan de redactie of deskundigen. Dat deden meer media. Maar wij doen het nog steeds een paar keer per week. Deze week zat onze onderzoeksjournalist Harm Ede Botje bijvoorbeeld klaar voor jullie vragen over stikstof.

De vragen die jullie stellen, hebben we vaak al in andere stukken behandeld. Maar het geeft ons nog een keer de kans om misinformatie uit de wereld te helpen. Of dingen duidelijker te maken. En het bevestigt mij in de gedachte dat dingen lang niet altijd duidelijk zijn. Ook al denken we van wel.

Nieuw: NU.nl zoekt uit

Deze journalistieke koers heeft een nieuwe podcast opgeleverd: NU.nl zoekt uit. Presentator Dirk Lustenhouwer zoekt antwoord op een vraag van jullie, met hulp van journalisten van NU.nl en andere deskundigen.

De podcast vind je iedere donderdag op de voorpagina van NU.nl. Maar via je favoriete podcastapp (of Spotify) kun je je natuurlijk ook gratis abonneren.

De eerste afleveringen gingen over het nut van zwijgrecht in de rechtbank en over hoe witwassen werkt. Ik kan me goed voorstellen dat we het binnenkort in deze podcast ook weer over corona moeten gaan hebben. De huidige groei van besmettingen heeft ons wel uit een zomerslaap gehaald.

Lijnen open voor corona

Niet dat we de laatste tijd niets meer over het virus schreven. Maar de actualiteit bracht ons wel op het idee om onze lijnen open te gooien voor dit onderwerp.

De wekker om meer naar jullie te luisteren ging af dankzij corona. Daar zijn we voorlopig nog niet klaar mee.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg. Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail me op gert-jaap@nu.nl, of laat een reactie achter op ons reactieplatform NUjij.