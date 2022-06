Op zondag blikken we terug op de week van NU.nl. Vandaag adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek over welk nieuws we wel en niet een pushbericht versturen.

"Er is een verdachte aangehouden in de zaak-Gino. Pushen toch?" Het was een telefoongesprek van minder dan een minuut dat ik vorig weekend met redacteur Robbert Blokland had.

Wekelijks maken we meerdere keren de afweging om nieuws wel of niet te 'pushen' naar twee miljoen ontvangers. Of naar een kleinere groep. Of toch helemaal niet.

Ik hoefde tegen Robbert alleen "ja" te zeggen en hij ging weer door. Een pushbericht wil je snel versturen, maar je wilt het ook zeker weten voordat je twee miljoen mensen stoort.

Welke push kies je?

De redactie kan bij elk nieuws kiezen uit drie soorten pushberichten.

Een melding voor het belangrijkste nieuws (ook wel 'breaking' genoemd) gaat naar twee miljoen ontvangers. Zo'n push versturen we ongeveer dertig keer per maand. Deze push gebruiken we alleen voor nieuws dat iedereen nu moet weten. Het moet dus urgent en relevant voor (bijna) iedereen zijn.





Een alternatief is een gepersonaliseerde melding. Die gaat alleen naar bezoekers die bovengemiddeld veel lezen over bijvoorbeeld politiek, tech of binnenland. Het aantal ontvangers ligt meestal tussen de 100.000 en 300.000. Hiervan versturen we zo'n vijftig per maand.





Voor belangrijk sportnieuws hebben we een aparte melding omdat veel mensen sport heel belangrijk vinden, maar veel andere mensen juist helemaal niet. Sportmeldingen versturen we zo'n veertig keer per maand en gaan naar 700.000 ontvangers.

De vermissing van Gino

Soms zien we belangrijk nieuws aankomen en bespreken we van tevoren dat het gepusht wordt. Bij de zoektocht naar Gino spraken we af te pushen als er een lichaam gevonden werd.

Je weet op dat moment nog niet 100 procent zeker dat het om Gino gaat, maar die kans is wel bijzonder groot.

Maar voordat Gino gevonden was, werd een verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Robbert en ik hakten snel de knoop door dat ook dat een 'breaking push' was.

Het is een grote zaak die veel mensen op de voet volgen. En het gaat om een belangrijke ontwikkeling in die zaak.

We zijn het niet altijd eens

Over de pushberichten rond de zaak-Gino was iedereen het eens, maar dat is niet altijd zo. Zo had ik het nieuws Ruim miljoen huishoudens kunnen in geldnood komen door hoge energieprijzen als 'breaking push' willen versturen.

Thomas Moerman, onze chef economie, legde me uit dat het een weloverwogen besluit was dat niet te doen. Het ging slechts om een stresstest, een mogelijk scenario. Hij verstuurde het wel als gepersonaliseerde push.

De kop is bij een push nóg belangrijker

We discussiëren ook regelmatig achteraf over de kop van een pushbericht. Bij de presentatie van het onderzoek naar racisme bij de Belastingdienst maakten onze politiek verslaggevers Priscilla Slomp en Edo van der Goot een geweldige kop: Niemand lijkt verantwoordelijk voor institutioneel racisme bij Belastingdienst.

Het legt de pijn bloot van de erkenning van racisme, maar toont ook een kabinet dat om de verantwoordelijkheid en gevolgen voor slachtoffers heen draait.

Ik was blij dat we niet voor een 'saaie' kop als "Kabinet erkent institutioneel racisme bij Belastingdienst" zijn gegaan. Dat is niet uitnodigend, en het omschrijft maar een klein deel van wat er in het onderzoek staat en hoe het kabinet reageerde.

Onze kop kwam alleen niet urgent over als melding op je telefoon. Dat is zonde, want we willen dit belangrijke nieuws aan zoveel mogelijk mensen vertellen.

Zo blijven pushberichten ons elke week bezighouden. Vooraf, op het moment dat iets onverwacht gebeurt of achteraf. De afweging is elke keer weer net anders. En je hebt maar een paar woorden om twee miljoen ontvangers duidelijk te maken waarom ze een melding op hun telefoon krijgen.

