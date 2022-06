Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug. Deze week: nieuws over het privéleven van sterren is een welkome afwisseling van al het treurige nieuws, maar het opent ook deuren naar andere verhalen.

We zijn het gewend dat er felle discussies onder onze berichten staan. Maar normaal gesproken zien we dat onder politiek beladen onderwerpen als het Israëlisch-Palestijns conflict. Niet onder nieuws over Hollywoodsterren.

De smaadzaak tussen Amber Heard en Johnny Depp hield jullie behoorlijk bezig. Op NUjij vonden mensen dat we Heard onterecht als het slachtoffer neerzetten. Maar evenveel mensen dachten juist het omgekeerde.

Iedereen heeft z'n woordje klaar over Depp en Heard

Onze entertainmentkenner Lara Zevenberg legde aan presentator Roos de Ridder uit welke gevolgen deze zaak voor de carrière van de twee acteurs heeft. De discussie onder de video ging dagenlang over wie de schuldige is.

Met verwijten over en weer over de partijdigheid van NU.nl. Iedereen lijkt expert, iedereen heeft z'n woordje klaar.

Hoewel we regelmatig kritiek krijgen op onze rubriek Achterklap - "Dat is toch geen nieuws?" - weten we ook dat jullie de berichten graag lezen. Het nieuws over Depp en Heard werd goed gelezen, op NUjij regende het reacties.

Het pushbericht over de uitspraak dat we verstuurden, werd bijna twee keer zo vaak geopend als gemiddeld.

Het geschreeuw, de ranzige details

Ik begrijp het wel. Hoewel ik niet de behoefte voelde om, zoals een collega deed, vanaf een strandbedje de livestream te volgen.

Nog nooit kregen we zo'n gedetailleerde inkijk in het privéleven van beroemdheden als in de afgelopen zes weken. En het was allemaal zo extreem. Het geschreeuw. De ranzige details. Voor nuance was geen enkele ruimte.

Natuurlijk brengen we entertainmentnieuws ook omdat het leuk is. Omdat nieuws over beroemdheden voor veel mensen een welkome afwisseling is van al het treurige nieuws.

Berichten over het privéleven van sterren geven een inkijkje, maar ze openen ook deuren naar andere verhalen.

Bijvoorbeeld als de succesvolle dj Armin van Buuren vertelt dat hij met donkere gedachten kampte. Dat is voor hem natuurlijk verschrikkelijk, maar anderen die het lezen geeft het mogelijk steun. Het stimuleert het gesprek over geestelijke gezondheid.

Zoals we ook na de dood van de Zweedse dj Avicii meer schreven over de ongezonde werkdruk van dj's.

Zo bont als de familie Depp-Heard maakt niemand het

Of actrice Soundos El Ahmadi, die een filmproducent beticht van zwangerschapsdiscriminatie. Dat inspireert onze redactie om dieper in onderwerpen te duiken.

Na de zaak Depp-Heard ging de discussie even over de gevolgen van de uitspraak voor de MeToo-beweging. Maar ik denk dat veel stellen in Nederland vooral opgelucht ademhaalden.

Elk huisje heeft z'n kruisje, maar zo bont als de familie Depp-Heard maakt niemand het.

