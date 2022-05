Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug. Deze week: hoe wij omgaan met details over de dader van de schietpartij op een basisschool in Texas.

Terwijl we de schietpartij op een school in Texas verslaan, gaan de gedachten van één collega naar 1 oktober 2017. Ze was erbij toen iemand vanuit zijn hotelkamer het vuur opende op het publiek van een countryfestival.

Er vielen die dag zestig doden. Het is nog steeds de dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Achteraf gezien heeft mijn collega geen moment gevaar gelopen, zegt ze me deze week. Maar dat maakt haar doodsangst natuurlijk niet minder.

Net zo eenvoudig een wapen kopen als een slaapzak

Ze vertelt op nuchtere toon over haar bizarre vlucht, die haar naar hotelkamers en bijkeukens van restaurants bracht. En over haar knie, die nog steeds niet helemaal is hersteld na een valpartij tussen de mensen die elkaar verdrukten.

Ze herinnert zich ook het toeval dat ze die dag nog een bezoek bracht aan een winkel waar je net zo gemakkelijk een wapen als een slaapzak koopt.

Twee dingen zitten haar vijf jaar later nog dwars: dat je nog steeds heel makkelijk aan een wapen kunt komen in de Verenigde Staten en dat ze nog steeds niet weet wat de reden was van deze schietpartij.

Snappen waarom iets gebeurt

Zij is natuurlijk niet de enige. Mensen willen snappen waarom iets gebeurt. Ik vind dat het onze taak is als journalisten om dat uit te leggen.

Maar we weten ook dat te veel informatie over dit soort vreselijke gebeurtenissen kan leiden tot verheerlijking van de dader en kopieergedrag. Het is dus de kunst om uit te leggen waarom iemand iets doet, maar niet meer dan noodzakelijk.

Dat ging deze week niet perfect. Zo brachten we een lijst met alle dodelijke schietpartijen in de VS. Dat deden we om te verantwoorden waarom deze schietpartij aandacht krijgt (hij staat op plek negen in de top tien).

Don't name them

Zo'n 'hitparade' kan een aantrekkende werking hebben op potentiële 'copycats'. Die doen het namelijk voor de aandacht, zeggen onderzoekers. Don't name them, een campagne van onder andere de FBI, vraagt media daarom terughoudend te zijn met details over de schutter.

Een video waarin de moeder van de schutter vraagt om vergiffenis hadden we om die reden niet moeten plaatsen. Het korte interview met haar ging te veel in op de persoon. Ook kon je in onze berichten de naam en foto van de dader zien. Daarin hadden we terughoudender kunnen zijn.

Maar als buitenlandse media zijn naam en foto al brengen, wat maakt het dan uit als NU dot nl from the Netherlands het niet doet? Niet veel misschien. Maar ik wil dat we op ons eigen morele kompas varen. Nu laten we ons soms te veel leiden door wat buitenlandse media doen.

Niet zomaar details publiceren

Dat deden we ook bij de opsporing van een Nederlandse verdachte in Denemarken. Hij stond herkenbaar op een opsporingsfoto op NU.nl, terwijl onze regel is: we publiceren niet zomaar details als de politie dat vraagt, tenzij er acuut gevaar is. Dat was hier niet het geval.

Na de schietpartij in Texas is vooral één vraag relevant: waarom kom je nog steeds zo gemakkelijk aan wapens in de VS? Dus hebben wij uitgelegd waarom het zo moeilijk is die wetgeving te veranderen, en zat onze buitenlandexpert Matthijs le Loux een uur klaar voor al jullie vragen.

Daar moet onze aandacht naar uitgaan: uitleggen waarom iets gebeurt. En niet tot achter de komma uitpluizen wie de dader is.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg.