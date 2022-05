Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug. Deze week: Wat we doen om het vertrouwen dat jullie in ons hebben te verbeteren.

NU.nl is geen sportschool waar je jezelf heen sleept omdat je nou eenmaal een duur abonnement hebt afgesloten. Wij zijn gratis. Je bezoekt ons elke dag, omdat je vertrouwt dat wij het nieuws overzichtelijk brengen en helder uitleggen. Dat vertrouwen moeten we koesteren.

Jullie vertrouwen in ons is gelukkig hoog, bleek uit onafhankelijk onderzoek. Toen wij jullie laatst om een cijfer vroegen, kregen we een 7,5. Superfijn! Daar deed ik het op de middelbare school voor.

Maar we weten ook dat het vertrouwen in media onder druk staat. Dus doen we graag ons best om jullie vertrouwen in ons te verbeteren.

Jullie willen bepalen waar we over schrijven

Dit jaar zijn we begonnen met een groot onderzoek naar vertrouwen. Om te beginnen vroegen we jullie wat we kunnen doen om nog betrouwbaarder te worden.

Jullie waren heel duidelijk: er moet meer informatie beschikbaar zijn over hoe wij ons geld verdienen. We moeten meer factchecks maken. En jullie willen invloed op over welke onderwerpen we meer uitleg geven.

Maar jullie willen ook weten waarom je sommig nieuws juist níét op NU.nl leest. Dat vind ik interessant. We doen te weinig met de dingen waar we niks mee doen. Dat denk ik vaak als ik een overtuigende uitleg krijg over waarom we iets niet brengen op NU.nl.

Bijvoorbeeld over de niet-bestaande kans op kanker door zonnebrandcrème. Of begin deze week, toen tientallen Zuid-Europeanen besmet raakten met het apenpokkenvirus.

Die dingen lees je misschien bij onze concurrenten, maar niet bij ons. Dat vind ik weleens lastig. Ik schreef het vorige week al: ik heb last van journalistieke fomo. Een slechte eigenschap, die maakt dat ik zenuwachtig word als een ander iets brengt wat wij niet hebben. Terwijl we dus vaak een uitstekende reden hebben om dat niet te doen. Maar die horen jullie nooit.

Nieuw: Dit haalde NU.nl niet

Tot deze week. We zijn begonnen met een nieuwe rubriek: Dit haalde NU.nl niet. In die rubriek geven we je voorbeelden van dingen waarvoor onze lat te hoog ligt. We geven uitleg bij onze keuzes.

Natuurlijk is het ironisch dat iets dan alsnog op NU.nl komt, terwijl we uitleggen waarom we dat niet wilden. Maar ik hoop dat jullie op deze manier een beter beeld krijgen van waar we voor staan.

Soms is er sprake van voortschrijdend inzicht, zoals bij apenpokken. Daar zijn we wel over gaan schrijven toen we zagen dat er massaal op dit woord gezocht werd. Ook dat vertellen we je natuurlijk in onze nieuwe rubriek.

