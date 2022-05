Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug. Deze week: De worsteling rond de comeback van Johan Derksen en waarom we bewust wachten met de uitslag van het Songfestival.

NU.nl is de snelste nieuwssite van Nederland. Nou was dat vroeger niet zo moeilijk. Toen we in 1999 begonnen, waren wij niet per se heel snel; onze concurrenten waren vooral nog langzamer. Als ze überhaupt al iets online deden.

We brachten het nieuws vaak als eerste. Omdat wij eerder dan anderen een gecheckt bericht van persbureaus ANP of Reuters plaatsten.

Het is oppassen geblazen

Maar de wereld is veranderd. Iedereen plaatst z'n berichten razendsnel. Als je het nieuws niet al hebt gezien op sociale media, waar journalisten vaak niet eens een rol spelen. Dus het is oppassen geblazen. Want snel zijn is leuk, maar je hebt er niks aan als het niet klopt.

Het is extra oppassen omdat veel hoofdredacteuren één slechte eigenschap hebben. Als een concurrent iets heeft, willen zij het ook. Oké, laat ik voor mezelf spreken.

NU.nl heeft tegenwoordig een redactie van zo'n honderd journalisten. Die hebben hun eigen bronnen, waardoor we exclusieve verhalen kunnen maken. Maar we houden ook al het andere nieuws in de gaten. En we grijpen de telefoon om dingen bevestigd te krijgen.

Soms een pijnlijke fout

Dat gaat bijna altijd goed, maar soms maken we een pijnlijke fout. Zo brachten wij laatst het overlijden van voetbalmakelaar Mino Raiola op basis van Italiaanse media. La Gazzetta dello Sport is een betrouwbare krant, dus ik begrijp dat heel goed. Maar het bleek (toen nog) niet waar.

Ik dacht aan de keer dat we een pushbericht stuurden over de dood van Jorge Zorreguieta, de vader van Máxima. Dat deden we omdat een betrouwbare Argentijnse krant het bracht. Maar het bericht klopte niet. Een enorm pijnlijke blunder. Jaren later kreeg ik gelukkig de kans om me hiervoor te verontschuldigen bij de koning.

Soms moeten we wachten, al voelt dat onnatuurlijk.

Comeback Vandaag Inside

Het nieuws rond de comeback van Vandaag Inside kwam deze week rommelig naar buiten. AD bracht het op basis van Johan Derksen. Toen die dat bevestigde aan persbureau ANP, stuurden wij een pushbericht. Hij zal het zelf toch wel weten, zou je denken.

SBS was lang onbereikbaar voor onze redactie, maar noemde de uitspraken van Derksen ruim een uur later "voorbarig". Volgens de zender was er van een terugkeer nog geen sprake.

Dus toen hadden we weer dezelfde discussie. Wilden we te snel en te graag? Hadden we moeten wachten?

Zand in jullie ogen

Maar een dag later bleek dat het vooral SBS was die zand in jullie ogen strooide. De zender wilde de regie houden en bevestigde het nieuws 24 uur na de ontkenning dan toch.

Met onze inschatting was niets mis. Maar zo zie je dat ons werk af en toe best een worsteling kan zijn.

Soms gaat het trouwens compleet anders en brengen we nieuws expres langzamer. Onze verslaggever Lara Zevenberg is deze week in Turijn voor het Songfestival. Zij wist gisteren eerder dan jij wie er gewonnen had, omdat de tv-uitzending altijd een minuutje achterloopt.

Daar houden we rekening mee door even te wachten. Want NU.nl brengt het laatste nieuws graag als eerst, maar we willen niet je feestje verpesten.

Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.