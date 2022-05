Op zondag blikken we terug op de week van NU.nl. Vandaag adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek over het einde van het Suikerfeest op NU.nl.

NU.nl-bezoeker Badr stoorde zich zondag aan onze berichtgeving.

"In uw artikelen noemt u het Suikerfeest. Dat is best storend en denigrerend, aangezien we niet massaal aan de suiker gaan en het feest al een andere benaming heeft. Sinterklaas is ook geen pepernotenfeest en Pasen ook geen eierfeest. Pas dit alstublieft aan en wees uw concurrenten voor."

En Badr had gelijk.

We gingen meteen aan de slag

Gelukkig staat onze redactie altijd open voor tips, vragen en commentaar van bezoekers. Een paar uur later schreef trainee Hasna Elbaamrani een uitlegstuk over waarom steeds meer moslims de term 'Suikerfeest' liever niet (meer) gebruiken voor wat Eid Al Fitr heet.

Maar de mail liet ons niet los. Dinsdag openden we met nieuws over dit onderwerp: Moslimkoepel gaat onjuiste naam 'Suikerfeest' bespreken met ministerie.

Onze redactie is nog te wit, maar we zetten stappen

Dat is mooi, maar nog liever heb ik dat we dit uit onszelf op de agenda hadden gezet. Dit bewijst maar weer: ons werk wordt beter als de redactie een goede afspiegeling van Nederland is.

Daar werken we al jaren hard aan en we zijn er nog niet, maar ik kijk positief terug op afgelopen week.

Ik zie onze club steeds inclusiever worden, en zoals samensteller Kim Einder deze week terecht opmerkte: onze redactie is misschien nog te wit, maar we staan wel echt open voor diversiteit in onze berichtgeving.

We schreven meerdere artikelen over Eid Al Fitr, maar ook over antisemitisme in Nederland 77 jaar na de oorlog en een meer inclusieve herdenking op 4 mei.

Dat laatste idee kwam van Fitria Jelyta, een andere trainee van het traineeship voor divers journalistiek talent dat begin 2022 van start ging.

Meer ruimte voor het conservatieve geluid

Maar het gaat niet alleen om het beter bedienen van Nederlanders met een migratie-achtergrond. NU.nl wil er voor álle Nederlanders zijn. Want iedereen heeft recht op betrouwbaar, snel en begrijpelijk nieuws.

Daarom gaat onze werkgroep die nadenkt hoe we alle groepen in Nederland beter kunnen bereiken binnenkort ook aan de slag met 'het conservatieve geluid'.

Dat klinkt een beetje vaag, maar ik bedoel daarmee dat we er niet alleen zijn voor het progressieve deel van Nederland dat allerlei veranderingen in de samenleving omarmt. Ons nieuws en onze uitleg is er ook voor mensen die kritisch zijn op deze veranderingen en daar vragen bij hebben.

Zij hebben dezelfde behoefte als moslims wanneer die de term 'Suikerfeest' zien: ze willen gehoord worden en zich vertegenwoordigd voelen. En dat gebeurt nog niet altijd.

We inspireerden afgelopen week in ieder geval onze concurrenten om te schrijven over de term 'Suikerfeest' (Metro, Volkskrant, RTL Nieuws). Bedankt, Badr.



Heb jij ideeën hoe we verschillende groepen op NU.nl beter kunnen bedienen? Laat het weten op ons reactieplatform NUjij (zoek naar de tekstballon boven of onder dit stuk) of stuur me een mail via colin@nu.nl.