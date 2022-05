Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug. Deze week: Pas veertien uur na de onthulling van Johan Derksens verkrachting stond er iets op NU.nl.

Niet zo lang geleden had ik een vergadering bij DPG, het bedrijf waar NU.nl onder valt. Met twee mannen en een vrouw. Ergens tegen het einde maakte een van de mannen een vrouwonvriendelijke opmerking. Ik hoorde het aan en vond er wat van. Maar ik zei niks.

Na de vergadering gaf de vrouw aan dat ze de opmerking heel vervelend vond. De man van de opmerking was inmiddels weg. En ze zei het niet, maar ik voelde het: ik was net zo goed schuldig.

Ik hoop altijd dat ik meteen in het water spring, als ik iemand in nood zie. Maar nu voelde ik me een filmende omstander.

Moeite met ongemakkelijke situaties

Daar moest ik vooral aan denken bij het volgen van de zoveelste Johan Derksen-rel. De gasten aan tafel moesten lachen. Niemand zei er iets van. En dat gebeurt natuurlijk nog steeds dagelijks op veel plekken. Dat hebben misstanden bij The Voice en Ajax niet meteen veranderd.

Ik corrigeerde de man niet, omdat ik niet van ongemakkelijke situaties hou. Na de grap hoopte ik vooral dat we snel weer over konden tot de orde van de dag. Daarbij ging ik totaal voorbij aan de gevoelens van de vrouw in de vergadering.

Te veel bezig met Johnny de Mol

Redacties sprongen niet gelijk op bij het bekijken van het bizarre schouwspel in Vandaag Inside. Pas toen Metro en Joop.nl er de volgende ochtend iets over schreven, hadden wij door wat er was gebeurd.

Journalisten die het programma wél keken waren vooral bezig met Johnny de Mol. Zou Derksen weer reageren op de misbruikzaak van de presentator? Of misschien zagen ze gewoon het probleem niet van mannen die moeten lachen om een verkrachting.

Pas veertien uur na het opbiechten van de verkrachting stond er iets op NU.nl.

81 Johan Derksen bekent seksueel misbruik van bewusteloze vrouw toen hij jong was

Mannen corrigeren elkaar niet

Collega José Boon schreef deze week een interessant verhaal over Derksen. Waarom lijken mannen elkaar niet te corrigeren als het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Het is een cliché in onze cultuur dat mannen dominant en op jacht zijn. Vooral in groepen vinden 'we' het spannend om buiten die norm te vallen, vertelde deskundige Bas Zwiers ons. Vrouwen hebben daar minder moeite mee.

Makkelijker is het dan om een grap te maken. Zwiers: "Als we iets moeilijk vinden, maken we snel een grapje uit angst om er echt over te praten."

Vrouwen maken ook ongepaste opmerkingen

Op NUjij vonden de eerste reageerders na het lezen van ons verhaal dat we het nu wel heel erg een probleem van alle mannen maakten. Er zaten ook vrouwen in de studio. En vrouwen onderling maken ook vast genoeg ongepaste opmerkingen.

Maar persoonlijk vind ik het interessanter om het wel op mannen te betrekken. Voor mij is de manier waarop Zwiers over dit probleem praat namelijk herkenbaar. Ik ben vaak genoeg in voetbalkleedkamers geweest.

Ik ben bij NU.nl volop bezig met het bewaken van een veilig werkklimaat. Maar een man die een foute opmerking maakt, corrigeer ik nog niet. Ik ben me dankzij Derksen nog meer bewust hoe fout dat is. En ik denk met mij meer mensen.

Heeft die rel ook nog wat goeds opgeleverd.

(Mocht je trouwens benieuwd zijn: de man in kwestie maakte nog dezelfde dag zijn excuses. Zo kan het dus ook.)

Heb je een vraag of opmerking over dit verhaal? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met onder andere Centrum Seksueel Geweld: 0800-01 88.