Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week. Deze keer: Hoe we veel nieuws over het klimaat kunnen brengen, juist doordat we jullie vragen om in te loggen.

Klimaat is het belangrijkste onderwerp van deze tijd, maar wij verstoppen het achter een inlog. Die kritiek krijgen we weleens van jullie. En het klopt dat je voor veel berichten over klimaat op NU.nl moet inloggen. Maar juist daardoor kunnen we veel meer maken. Ook dingen waar je niet voor hoeft in te loggen.

Dat zal ik uitleggen. NU.nl verdient aan advertenties. Door in te loggen, zorg je ervoor dat we die voor een hogere prijs kunnen verkopen. Met dat geld versterken we onze redactie en kunnen we meer verdiepende journalistiek maken.

Tegelijkertijd zorgen we er zo voor dat het laatste nieuws voor iedereen gratis toegankelijk blijft. Dat blijft de belangrijkste taak voor NU.nl.

De afgelopen jaren hebben we onze redactie versterkt met journalisten die speciaal dingen maken waarvoor je moet inloggen. Je hebt misschien wel gezien dat we meer over Formule 1 schrijven. En dus ook over het klimaat. We noemen dat NU+.

We hebben tegenwoordig twee klimaatverslaggevers in vaste dienst. Dat zijn er twee meer dan we hadden voordat we begonnen met NU+.

Daardoor kunnen we dus veel meer over dit onderwerp maken. Dat was nooit gelukt als we jullie niet hadden gevraagd om in te loggen.

Jeroen Kraan en Rolf Schuttenhelm doen onderzoek, maken ingewikkelde dingen begrijpelijk en geven je praktisch tips. Ze werken nog aan een speciale nieuwsbrief en een podcastserie.

Voor het belangrijkste nieuws dat Jeroen en Rolf over het klimaat schrijven, hoef je niet in te loggen.

En als ik zo onbescheiden mag zijn: deze week waren de mannen me een partijtje lekker bezig. Rolf was druk met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze gas- en olievoorraad. Jeroen dook in de wereld van de zakenreizen.

Je denkt er misschien niet aan nu de zon weer schijnt en de korte broek weer uit de kast kan, maar dit is het moment waarop we normaal gesproken onze voorraden vullen.

En dat gebeurt nu niet, vertelden experts aan Rolf. De Nederlandse voorraden zijn gevaarlijk leeg. Dat komt door onder andere "een dom contract met Gazprom".

Het werd een van de meest gelezen berichten van de week.

Rolf had ook nog tijd om te ontdekken dat een boycot van Russische olie minder nare gevolgen heeft voor Europa dan eerder werd gedacht.

Voor die stukken hoef je niet in te loggen. Maar 'achter het muurtje' ging Rolf verder. Hij vond nog een nieuwtje in het IPCC-rapport van een tijdje terug. Steeds meer mensen wonen in een kwetsbaar kustgebied, terwijl de zeespiegel stijgt.

Jeroen maakte een rondgang langs Nederlandse multinationals. Hij hoorde dat steeds meer bedrijven hun werknemers verplichten om de trein of auto te nemen voor korte zakelijke reizen, in plaats van het vliegtuig.

Dat nieuws is voor iedereen te lezen, maar de verdieping vind je op NU+ Klimaat.

Nieuws over het klimaat staat zo bijna dagelijks op de voorpagina van NU.nl. Omdat dit het belangrijkste onderwerp van onze tijd is. Dat was ons nooit gelukt zonder NU+.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.