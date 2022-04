Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Deze week: terwijl de OneLove-campagne van de KNVB niet te missen is, blijven supporters antihomospreekkoren zingen.

Er is geen ontkomen aan de OneLove-campagne van de KNVB. Vorige week was tijdens Nederland-Duitsland op zo'n beetje alle reclameborden te zien dat voetbal verbindt en iedereen gelijk is. Maar een collega, als supporter op de tribune, hoort tegelijkertijd uit heel veel kelen: "Alle Duitsers zijn homo!"

Het valt hem op, maar niet zo erg dat hij er op de redactie over begint. Ik begrijp dat. En dat is behoorlijk triest.

Ik denk terug aan het EK voetbal van vorig jaar. Met tienduizenden supporters loop ik naar het stadion in Boedapest, op weg naar Nederland-Tsjechië. Een beladen wedstrijd, vooral vanwege de speelstad.

In Hongarije is die zomer een omstreden wet aangenomen die het "promoten" van homoseksualiteit verbiedt. De druk op voetballers om zich hiertegen uit te spreken is groot.

Regenboogband en regenboogmondkapjes

Georginio Wijnaldum draagt als gevolg daarvan een speciale aanvoerdersband. Ook enkele Oranjesupporters hebben regenboogvlaggen bij zich. Ik draag een regenboogband en heb een regenboogmondkapje bij me. Maar ondertussen klinkt het om me heen uit heel veel kelen: "Alle Tsjechen zijn homo!"

Ik doe niks. Spreek niemand erop aan en bel niet met de redactie, zodat we een verhaal kunnen maken over deze hypocrisie.

Schelden met "homo" is op en rond de voetbalvelden de normaalste zaak van de wereld. Het is zelfs zo erg dat het me niet opvalt dat supporters massaal homofobe teksten uitslaan, terwijl ik me druk maak over een wet.

KNVB baalt, maar grijpt niet groots in

Een NU.nl-redacteur die Nederland-Duitsland vorige week thuis op tv heeft gekeken, legt wel de vinger op het contrast tussen de reclamecampagne en het gedrag van sommige supporters. De KNVB komt de volgende dag met een verklaring. Maar pas nadat wij de voetbalbond om een reactie vragen.

De bond baalt van de antihomospreekkoren. Maar het was niet nodig de stadionspeaker te laten omroepen om ermee te stoppen. Het gebeurde namelijk "kortstondig en niet frequent".

Dat is niet wat mijn collega hoorde. Ook volgens de John Blankenstein Foundation, een stichting die zich inzet voor de acceptatie van lhbtiq+'ers in de sport, klopt dat niet. "Het gebeurde zeker tien keer, en niet steeds maar even."

'Spelers van Oranje moeten zich uitspreken'

Deze week trok redacteur Robbert van der Linde nogmaals aan de bel bij de KNVB. De John Blankenstein Foundation vindt dat spelers van Oranje zich net zo hard moeten uitspreken tegen homofobe spreekkoren als tegen racisme. Maar de voetbalbond blijft erbij dat er tijdens en na de wedstrijd op de juiste manier is gereageerd.

Dat spelers van het Nederlands mannenelftal zich niet uit zichzelf uitspreken is te snappen. Er staan geen openlijke homoseksuelen op het veld. Deze spreekkoren raken ze niet, anders dan bij racistische leuzen.

Maar wie schudt de supporters dan wakker? De supportersvereniging niet. We spraken de mensen daar ook, ze voelen zich niet geroepen.

Dan blijft de KNVB over. De regenboogvlag heeft een prominente plek in de campagne van de bond, maar antihomospreekkoren blijven hoorbaar. De bond zegt dat het niet nodig is om bestaande protocollen aan te passen. Dat klopt misschien ook wel, maar handhaaf dan in elk geval de huidige regels.

Op 10 juni speelt het Nederlands elftal voor de Nations League, thuis tegen Polen. We houden onze oren open.