Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Deze week: waarom we zaterdag een apart blok over de ramadan op de voorpagina plaatsten.

Het was een vergadering zoals we die vorig jaar ook hadden. En het jaar ervoor. Met mensen die geen verstand hebben van het onderwerp. Dus bleef het stil na het stellen van die ene vraag: wanneer begint de ramadan eigenlijk?

Je moet weten, we hebben een klein trauma op dat gebied. Heel lang vond je überhaupt geen bericht over de ramadan op NU.nl. Een paar jaar geleden schreven we dat de vastenmaand was begonnen, terwijl dat nog niet zo was.

Het is ook een puzzel wanneer die begint. Het is afhankelijk van de stand van de maan. Maar dat mag geen excuus zijn.

Pas veel later beseften we: als het voor ons moeilijk is, zijn er vast ook moslims in Nederland die niet weten wanneer de vastenmaand begint. Waarom helpen we die niet?

Een aparte rubriek met trends en tips

Vrijdag brachten we daarom een verhaal waarin we het uitleggen. Zaterdag hadden we een aparte rubriek op onze voorpagina met verhalen over de ramadan. Met de laatste trends en tips voor hoe je het vasten verstandig aanpakt.

Sommige bezoekers vroegen zich af waarom we dit doen. "Nederland is toch een christelijk land? Waarom geeft u niet meer informatie over Pasen?"

Ook rond christelijke feestdagen vind je op NU.nl tips en uitleg. Maar een apart blok is er inderdaad niet. Dat doen we omdat er over de ramadan nog veel onduidelijk is. Dat bleek ook uit een onderzoek van Motivaction uit 2016.

Veel mensen denken dat het altijd in juni is en dat moslims wel water mogen drinken tijdens het vasten.

'Ramadan' was vrijdag de meest gezochte term op Google. Dat zegt ook genoeg.

Bijna één miljoen moslims in Nederland

NU.nl is er voor iedereen. Er wonen bijna één miljoen moslims in Nederland. Dus het is ook niet meer dan logisch dat we stilstaan bij zo'n belangrijke maand. Voor de mensen die vasten, maar ook voor iedereen die iemand kent die dat doet.

Vrijdagavond kreeg ik een appje van een collega van de salesafdeling van ons bedrijf DPG. "De nieuwe maan is er, morgen begint ramadan." Heel fijn, maar idealiter heb ik die kennis ook gewoon op de redactie.

Daar schreef ik eerder over. Onze redactie is nog niet genoeg een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Dat moet beter, zodat onze journalistiek ook beter wordt.

We hebben veel vacatures. Zo zoeken we een nieuwsredacteur, een entertainmentredacteur en meer.

Het traineeship van DPG, dat moet bijdragen aan een betere samenstelling van redacties, is ondertussen ook in volle gang. De eerste kandidaten hebben al rondgekeken op de redactie van NU.nl. Een van hen werkte zelfs al mee aan onze ramadanverslaggeving.

Hopelijk gaan er een paar snel vast bij ons aan de slag, zodat we volgend jaar niet dezelfde vergadering hebben.