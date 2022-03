Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Deze week: we stoppen met het dagelijks brengen van de coronacijfers, maar we blijven corona in de gaten houden voor je.

Ik schud weer handen. Nog niet helemaal zonder ongemak. Maar ik beantwoord een uitgestoken hand niet meer met een boks. Dat is sneller gegaan dan ik had verwacht. Zoals ook andere dingen wennen. Een file. Een vol café. Boodschappen doen zonder mondkapje. En werken op de redactie zonder leeg bureau naast me.

Het normale leven lijkt voor de meeste mensen redelijk terug. Maar corona is zeker nog niet weg. Vorige week belandden nog steeds meer dan duizend mensen in het ziekenhuis, als gevolg van een besmetting. Rond de honderd mensen overleden aan het virus. Vele honderdduizenden mensen testten positief. Dat merken we ook op de redactie.

Geen onhoudbare drukte in ziekenhuizen

Toch stopten we deze week met het dagelijks brengen van de belangrijkste coronacijfers. Van onhoudbare drukte in ziekenhuizen is geen sprake. En er komen ook geen strenge maatregelen aan. Dus het dagelijks brengen van die cijfers heeft weinig journalistiek nut.

Redacteur José Boon beschreef deze week goed waarom er nu geen paniek is in het ziekenhuis. Terwijl er wel 2000 coronapatiënten liggen. Haar verhaal in het kort: het wordt warmer, de meeste mensen zijn gevaccineerd en omikron is minder ziekmakend.

We hebben de afgelopen jaren veel geschreven over die dagelijkse cijfers. In het begin stuurden we jullie elke dag een pushbericht. Daar zijn we mee gestopt, toen we inzagen dat weekcijfers een veel beter beeld geven. Dagkoersen schommelen daarvoor te veel.

Vanaf dat moment brengen we ze in een overzicht, met een mooie illustratie van onze ontwerper Neo Chung. Meer dan 200 duizend mensen krijgen een melding als de cijfers op NU.nl staan.

We brengen toch ook elke dag het weer?

Voor die grote groep is het een routine geworden. Logisch dus dat we best wat negatieve reacties van jullie kregen op ons besluit. Eén bezoeker van NU.nl vergeleek het met het weer. Dat brengen we toch ook elke dag? Maar het weerbericht helpt mensen bij het maken van keuzes, dat doen de coronacijfers op dit moment niet.

Laat ik je geruststellen: wij blijven corona dagelijks in de gaten houden. En we trekken zeker aan de bel als er iets opvallends gebeurt.

Er zijn ook genoeg verhalen te maken. Zo is onze onderzoeksjournalist Shannon Bakker deze week druk geweest met de uitgestelde zorg in coronatijd.

Een deel van de patiënten die op de wachtlijst stond voor een operatie, heeft onnodig lang gewacht. Ze wisten niet dat hun zorgverzekeraar kon helpen bij het vinden van een snellere plek, ontdekte ze.

We zijn ook nog bezig met een verhaal over hoe de overheid voorbereid blijft op een opleving van het virus. En we spreken volgende week met RIVM-baas Jaap van Dissel.

Daarnaast plaatsen we nog steeds een wekelijks overzicht van alle cijfers. Daarmee blijf je volgens mij goed genoeg op de hoogte.

Kritisch naar onszelf kijken

Ondertussen kijken we kritisch naar onszelf. We hebben eerder waardevolle gesprekken gevoerd met NU.nl-bezoekers die 'het andere geluid' misten. Nu gaat iemand van buiten de redactie onze coronaverslaggeving bekijken. Zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kritisch heeft gekeken naar de aanpak van de crisis door de overheid.

Die lessen gaan ons helpen bij het verbeteren van onze berichtgeving in de toekomst. Ook voor het geval we weer dagelijks de coronacijfers gaan brengen.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.