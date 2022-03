Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Deze week gaat het over de gemeenteraadsverkiezingen, die bij jullie minder leefden dan bij ons.

Voordat ze naar de redactie gaat, eet politiek verslaggever Priscilla Slomp een gebakje. Dat doet ze altijd als er verkiezingen zijn. Het blijft toch het feest van de democratie. Ik vind dat een schitterende traditie.

Priscilla is niet de enige die iets opgewondener is op dit soort dagen. Toen ik woensdagavond op onze redactie in Hoofddorp kwam, proefde ik een uitgelaten sfeer.

Op dit soort avonden zitten we vaak met veel meer journalisten dan normaal. Onze redactieassistente Elly Ooms regelt chips en cola. De televisies staan aan. Maar de ogen zijn vooral gericht op de verkiezingsdienst van persbureau ANP. Wachtend op de eerste uitslagen, die altijd veel later komen dan je wil.

Collega's Kim Einder en Robbert van der Linde vertellen tijdens het wachten dat ze er bij iedere verkiezing over nadenken ook eens op een stembureau te gaan helpen. Maar ja, elke keer trekt het livebloggen van de uitslagen toch nét iets meer.

Wachten op de uitslag van Genemuiden

Ik app met mijn broer, die in zijn gemeente voor het eerst lijsttrekker van een politieke partij is en ook wacht op cijfers. Ik denk terug aan die keer dat ik als puber met mijn moeder meeging naar het gemeentehuis van Genemuiden om te wachten op de uitslag van de verkiezingen in mijn geboortedorp.

Het was spannend. Ook al stond de uitslag al wel vast: SGP wint daar toch altijd. Maar met hoeveel, was de vraag.

Journalisten houden van verkiezingen. Helaas geldt dat niet per se voor onze bezoekers. We pakten flink uit, maar jullie hapten niet massaal. Nieuws over mogelijke extra kosten voor het delen van je Netflix-account werd het meest gelezen die avond.

Niet alleen de opkomst viel tegen, zullen we maar zeggen.

Vooral hoogopgeleide kiezers stemmen

Redacteuren Afran Groenewoud en Leon Moleman schreven over de mogelijke gevolgen van de historisch lage opkomst. De kenners die zij spraken, sloegen nog niet gelijk alarm.

Een lage opkomst is niet per se een probleem, zo stellen zij. Dat wordt het pas als de opkomst niet meer representatief is. "Het beleid wordt dan gericht op wensen van hoogopgeleide kiezers met hogere inkomens. Dat zien we ook in Nederland gebeuren", zegt Lisanne de Blok van de Universiteit Utrecht.

Dat klinkt toch best als een probleem. Uit eerdere onderzoeken na verkiezingen bleek ook al dat vooral hoogopgeleide kiezers stemmen.

Dus wij zullen het bij volgende verkiezingen geen tandje minder doen. En de komende vier jaar verdient de gemeente ook onze aandacht.

Bijvoorbeeld omdat de lokale politiek in de knel komt doordat ze steeds meer verantwoordelijkheden krijgt, zoals politiek verslaggever Edo van der Goot in de aanloop naar het stemmen schreef. Er spelen op lokaal niveau veel onderwerpen die van landelijk belang zijn, zoals de plaatsing van windmolens en de opvang van asielzoekers.

Het belangrijkste nieuws van de week was niet de uitslag, maar de lage opkomst. Dat blijven we volgen, of jullie het nou lezen of niet.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.