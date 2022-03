Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Deze week: hoe persoonlijke verhalen over de oorlog in Oekraïne ons bij de les houden.

Alsof je oom via WhatsApp een rondleiding geeft door zijn vakantie-appartement. Zo vanzelfsprekend of zelfs achteloos laat Hans Jaap Melissen in een video voor basisscholieren zijn hotelkamer in Kiev zien.

Hij vertelt welke spullen hij nodigt heeft voor zijn werk als oorlogsverslaggever in Oekraïne: een laptop, een camera, een microfoon. Maar ook extra water en eten. Voor het geval dat.

Op bed ligt een kogelwerend vest. Rustig legt Hans Jaap aan de kinderen uit waarom hij die niet altijd draagt. "Als er zware bommen vallen, heb je nog steeds niks aan je vest."

138 Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen vertelt over zijn werk in Kiev

Het dagboek van Hans Jaap houdt me bij de les

Hans Jaap is een koele kikker. Dat moet misschien ook wel, want hij is al jaren oorlogsverslaggever. Er is in de afgelopen tien jaar geen conflict geweest waar hij niet bij was. Sinds enkele weken houdt Hans Jaap voor NU.nl een dagboek bij van zijn leven in Kiev.

Hij schrijft over de oorlog, maar juist ook over persoonlijke dingen die hij meemaakt. Een kapotte bril, de zoektocht naar een hotel, een bezoek aan de dierentuin; het brengt de strijd daar een stuk dichterbij.

En dat is nodig. Want ik merk dat de oorlog een nieuwe fase is ingegaan. Van de eerste bombardementen schrikt iedereen nog, maar inmiddels is het gewoon geworden.

De serie van collega Emma van Bergeijk houdt me ook bij de les. Ze volgt Nederlanders die nog steeds in Oekraïne zijn. De kogels vliegen je in haar stukken soms letterlijk om de oren, terwijl de geïnterviewde landgenoten vertellen waarom ze vooral willen blijven. "Ons leven is hier."

Verslaggever Harm Ede Botje had deze week een gesprek met Serhiye Orlov, de viceburgemeester van Mariupol. In die stad bombardeerden de Russen een kinderziekenhuis. Natuurlijk heeft Orlov een agenda: de Oekraïense regering smeekt de NAVO bijna dagelijks om hulp. Maar als je zijn verhaal leest, begrijp je waarom.

36 Bekijk hier beelden van de verwoeste kraamkliniek in Mariupol

Orlov heeft geen contact meer met een groot deel van zijn familie. De overgebleven inwoners van zijn stad zitten in diepe ellende. "Sinds acht dagen hebben we geen water, geen gas, geen elektriciteit. Het is hier onder nul, en mensen zitten zonder verwarming."

“Angst en gevaar lopen vaak ver uiteen. Je kunt bang zijn voor dingen waarvan het niet logisch is dat die gebeuren.” Hans Jaap Melissen, oorlogsverslaggever

Hans Jaap behoudt ondertussen zijn nuchtere toon. "Angst en gevaar lopen vaak ver uiteen", schrijft hij in zijn dagboek. "Je kunt bang zijn voor dingen waarvan het niet logisch is dat die zullen gebeuren. De oorlogsverslaggever moet die verschillen juist helder houden, want anders kun je hier niet werken."

Ik heb vrijwel dagelijks kort contact met hem. Soms maak ik me zorgen, als ik lees over alle verslaggevers die uit de Oekraïense hoofdstad vertrekken. Maar aan die zorgen lijkt Hans Jaap geen boodschap te hebben. Hij is vooral bang dat zijn stukje te snel van de voorpagina verdwijnt.

