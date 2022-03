Op zondag blikken we terug op de week van NU.nl. Vandaag adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek over de enorme stroom van video's uit Oekraïne die via vooral TikTok op ons afkomen.

Al snel doken verhalen op over 'The Ghost of Kiev': een Oekraïense piloot zou zes Russische vliegtuigen hebben neergeschoten - een hoopvol en heroïsch verhaal in een verschrikkelijke strijd.

Een video waarin een van zijn luchtgevechten te zien was, ging dan ook direct viral. Miljoenen mensen zagen 'The Ghost of Kiev' aan het werk.

Zonde dat pas later bleek dat het om gesimuleerde beelden uit een computerspel ging.

Veel sneller een beter beeld van de oorlog

Deze video is exemplarisch voor wat de eerste 'TikTok-oorlog' wordt genoemd, vanwege het grote aantal video's dat vanuit Oekraïne wordt geüpload.

Dankzij TikTok-video's (en satellietbeelden en andere openbare informatie) krijgen we bij NU.nl sneller een beeld van de situatie ter plekke. Zo wisten we na een paar dagen al dat de Russische opmars moeizamer verliep dan verwacht. Tijdens de Irakoorlog in 2003 duurde dat drie weken.

Video's van burgers kunnen helpen een betrouwbaarder beeld te krijgen, zeker in een tijd waarin zowel Rusland als Oekraïne online vaak moeilijk verifieerbare en gekleurde informatie deelt.

Maar die enorme stroom van video's (ook via andere sociale media) heeft ook keerzijden.

Elke dag kijken naar gruwelijke beelden

Ledematen en te bloederige beelden zul je niet snel op NU.nl zien, maar om te kunnen bepalen wat geschikt is, zien onze redacteuren meer dan ze lief is. Er verschijnen al jaren verschrikkelijke video's uit bijvoorbeeld Syrië. Het zijn er nu alleen veel meer.

We geven onze redactie daarom handvatten om problemen te voorkomen. Meer tijd en ruimte om afstand te nemen van werk of om beter voor te bereiden op een dienst. Uit het niets dit soort beelden kijken, maakt de kans op trauma's groter.

Een andere goede tip is om video's altijd (eerst) zonder geluid te bekijken.

Een goed beeld geven van de oorlog, maar wat laat je zien?

We nemen onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig af te wegen wat we jou als bezoeker laten zien heel serieus. We willen een realistisch beeld geven van de oorlog, want dat kan jou helpen dit conflict beter te bevatten. Maar we willen niet onnodig shockeren.

Regelmatig zie je beelden daarom niet op NU.nl, maar gebruikt een redacteur ze wel om te beschrijven wat er gaande is in een net gebombardeerde stad.

En publiceren we een video toch, dan is dat omdat het beeld helpt de feiten beter te begrijpen.

Wat is echt en wat niet?

Wat we ook met een video doen, context is altijd belangrijk. Waar is een video opgenomen? En wanneer? Is het wel echt Oekraïne? Juist die informatie ontbreekt vaak op TikTok.

Dankzij het algoritme heb je geen grote schare volgers nodig om miljoenen views te krijgen. Dagelijks worden beelden uit Oekraïne op TikTok zo'n 1,3 miljard keer bekeken.

Het controleren van deze beelden is veel werk, maar ook noodzakelijk. Gelukkig hebben we verschillende tools om te achterhalen waar en wanneer een video opgenomen is en wie hem voor het eerst heeft geüpload.

Pas als we weten dat alles klopt, zie jij de video op op NU.nl.

Het is voorlopig nog niet voorbij

Je begrijpt: onze redactie is in de afgelopen anderhalve week keihard aan het werk geweest om jou van relevante en niet te gruwelijke informatie en beelden te voorzien.

Pás anderhalve week. Want deze oorlog is voorlopig nog niet voorbij en de bloedigste gevechten moeten waarschijnlijk nog komen. We zullen scherp blijven op wat relevant en echt is. En we blijven op elkaar letten.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail me dan op colin@nu.nl.