Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Deze week over alle vragen die we kregen over de situatie in Oekraïne. En hoe gaan we om met zorgen om een Derde Wereldoorlog?

Toen ik donderdagochtend de woonkamer inliep voor het ontbijt, stond mijn zoon (7) al klaar met een speelgoedpistool. Hij wilde wel helpen in Oekraïne, zei hij. Mijn dochter (9) klonk bezorgder. Gaan de Russen nu ook Nederland aanvallen, vroeg ze. En wie zorgt er eigenlijk voor de Oekraïners?

Kind & Gezin-redacteur Elise Vermeeren schreef een handig stuk voor ouders als ik, met tips over hoe je met je kind praat over de oorlog. Eén van de adviezen die ze kreeg van kinderpsycholoog Marijke Uithol passen we bij NU.nl ook graag toe op volwassenen. "Straal uit: je mag mij alles vragen, maar ik heb niet op al je vragen een antwoord."

Veel bezorgde reacties

Die bezorgdheid na de Russische invasie leeft natuurlijk niet alleen aan mijn keukentafel, we kregen veel bezorgde reacties van jullie. Samensteller Kim Einder klopte aan bij experts voor antwoorden. Haar stuk vormde het startpunt van een reeks uitlegverhalen.

Redacteur Lennart 't Hart gaf je een geschiedenisles over de NAVO. Zijn collega Robbert van der Linde verdiepte zich in het verleden van de Oekraïense president Zelensky. Video-animator Wesley Oudijk bekeek hoe sterk het Oekraïense leger is.

NUjij-redacteur Lieve Colsen organiseerde zelfs een vragenuur met historicus Nicolaas Kraft van Ermel, waarin veel van jullie vragen beantwoord werden.

“Doordat je zo veel breaking news hebt, lijkt ook het slagveld ineens heel dichtbij.” Dick Zandee, Clingendael

De vraag die de redactie ook veel bezighield: Zijn wij verantwoordelijk voor de bezorgdheid over eventuele gevolgen van de oorlog voor Nederland? Volgens Dick Zandee, hoofd van het veiligheidsdepartement van instituut Clingendael, spelen media zeker een rol. "Doordat je tegenwoordig zo veel breaking news hebt en de beelden tot in je huiskamer komen, lijkt ook het slagveld ineens heel dichtbij."

De uitspraken van Rutte, dat er in Nederland 'komende tijd meer militaire verplaatsingen' te zien zullen zijn, hebben we wat dat betreft niet goed gebracht. Die quote stond in de kop van een artikel, onder het nieuws dat alle Oekraïners die tegen de Russen willen vechten een wapen konden halen.

Zonder dat je op het bericht over Rutte klikte, kon je zo de indruk krijgen dat Nederlandse troepen onze grenzen gingen bewaken. Of dat ons leger richting Oekraïne vertrok.

Volg dit onderwerp Volgen Wil jij een paar keer per dag een update ontvangen van de belangrijkste ontwikkelingen?

We proberen in alle drukte regelmatig in de spiegel te kijken. We zijn ons heel bewust van het effect van beeld. Close-ups van lijken zul je niet zo snel op NU.nl zien en de foto bij dit bericht brachten we ook eerder op NU.nl.

Dit beeld - gemaakt in de eerste nacht van de oorlog - raakt me. Je ziet mensen schuilen in een metrostation. Een aantal Oekraïners zit op hun mobiel. Maar de schijnwerper staat op het stel in het midden.

Ze houden elkaar stevig vast. En ze lachen. Ook dat gebeurt in een oorlog.

Zo min mogelijk speculeren

We zijn beducht op oorlogsretroiek (van beide kanten) en proberen ook zo min mogelijk te speculeren over een eventuele Derde Wereldoorlog.

Gaat Poetin hierna Polen aanvallen? En dan Finland? Het zijn misschien geen totaal ondenkbare scenario's meer. "Het enige berekenbare van Poetin is zijn onberekenbaarheid," zei een collega deze week.

Maar de dreiging van Poetin tegen Oekraïne is al vele jaren voelbaar, die concrete signalen over vervolgstappen ontbreken. Dan hoeven wij ook niet op de zaken vooruit te lopen.

Aan de andere kant moeten we het ook niet mooier maken dan het is. Het slagveld van een oorlog tegen een Europees land lijkt niet alleen dichterbij. Dat is het ook. Angst is dan onvermijdelijk.

Gelukkig is het thuis voor mij soms een stuk makkelijker. Toen ik donderdagavond thuis kwam, was onze cv-ketel kapot. En vlak daarna viel de stroom uit. Dat riep nieuwe vragen op aan de keukentafel. Was dat ook Poetin?

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.