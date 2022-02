Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Deze week over onze onderzoekjournalisten, die een half jaar moesten duwen en trekken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het was de week van twee stormen, het aangekondigde einde van corona en de presentatie van kritische rapporten: over de aanpak van de coronacrisis en over het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.

Precies in die drukke nieuwsweek kreeg onze onderzoeksjournalist Harm Ede Botje mail van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eindelijk. Vorig jaar augustus deed hij al samen met politiek verslaggever Priscilla Slomp een zogenoemd Wob-verzoek om informatie te krijgen over de evacuatie van Afghaanse tolken en hulpverleners.

Ze wilden weten hoe de interne besluitvorming rond de chaotisch verlopen operatie is gegaan, zodat ze hun controlerende taak als journalist kunnen uitvoeren. Een ministerie is verplicht om mee te werken aan zo'n verzoek.

Een half jaar wachten

Volgens richtlijnen in de Wet openbaarheid bestuur (Wob) heeft het ministerie in principe acht weken de tijd om de gevraagde documenten te openbaren. Wij hebben een half jaar moeten wachten. En dan kregen we ook nog maar een derde van waar we om vroegen.

Het ministerie streeft ernaar om ons hele verzoek in juli af te ronden. Tegen die tijd zijn we dus een jaar verder.

Ik snap dat het om veel documenten gaat en ook dat het zorgvuldig moet gebeuren, maar de gestelde termijnen zijn er niet voor niets.

Niet de indruk dat ze ons écht willen helpen

Harm en Priscilla zijn al maanden aan het duwen en trekken, met hulp van onze juridische afdeling. Meerdere deadlines werden door het ministerie op de valreep niet gehaald, waardoor ik niet de indruk krijg dat ze ons écht willen helpen.

We zijn naar de rechter gestapt om te zorgen dat het niet nog maanden hoeft te duren voor we de rest krijgen. Maar dat voelt gek.

Minister-president Mark Rutte heeft het over een nieuwe, transparante bestuurscultuur, maar verzet zich ondertussen ook tegen een uitspraak van de rechter dat zijn ministerie documenten over de chaotisch verlopen evacuatie uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel moet vrijgeven.

Zoals zijn collega Hugo de Jonge dat eerder ook deed, na een vergelijkbare uitspraak van een rechter.

Mijn geklaag is niet nieuw

Voor veel andere media is mijn geklaag niet nieuw. Die zijn al jaren gefrustreerd over deze gang van zaken. Juristen tikken hun vingers blauw aan ingebrekestellingen en beroepschriften, en journalisten worstelen zich door zwartgelakte pagina's op zoek naar onthullingen.

Voor ons is deze worsteling nieuw.

Harm en Priscilla zitten met onderzoeksjournalist Emma van Bergeijk inmiddels diep in het toegestuurde materiaal. Onder druk trouwens, want de ambtenaar die de documenten met ons deelde, stuurde per ongeluk ook de mailadressen van andere journalisten mee. Daardoor weten we dat we niet de enigen zijn met deze informatie.

Dat is dan wel weer transparant van ze.

We vonden gelijk nieuws

Onze journalisten vonden deze week gelijk nieuws. Zo legden ze de worsteling bloot, nadat diplomaten al in januari 2021 hadden gewaarschuwd voor een verslechterde situatie in Kaboel. Nederland hield vast aan het strenge beleid en verleende geen asiel aan onder anderen mensenrechtenverdedigers, terwijl "deze mensen als ze in Nederland asiel zouden aanvragen, grote kans van slagen zouden hebben", aldus diplomaten in interne stukken.

Ook onthulden Emma en Harm dat ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de evacuatiecrisis wel degelijk mogelijkheden zagen om Afghanen zonder paspoorten met een tijdelijk Nederlands reisdocument het land uit te krijgen. Minister Ben Knapen beweerde tijdens een debat in de Tweede Kamer nog met grote stelligheid dat dit niet mogelijk was.

Nu snap je gelijk waarom het allemaal zo lang duurde.



Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.