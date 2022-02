Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Deze week over de klachten die we kregen over een portret van Marc Overmars.

Een paar weken geleden schreef ik dat we sinds The Voice bewuster zijn van de taal die we gebruiken in berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toch gingen we deze week de mist in bij het schrijven over het opstappen van Marc Overmars.

We wilden schetsen welke rol Overmars had binnen Ajax. Een logische journalistieke reflex. Als je schrijft dat iemand van zijn voetstuk valt, moet je ook schetsen hoe groot dat voetstuk was. Maar het profiel las te veel als een ode. Daarover kregen we meerdere klachten van jullie. En ook op de redactie was het voer voor veel discussie.

Nodigt slachtoffers niet uit om verhaal te doen

In het stuk gingen we uitgebreid in op hoe het beleid van Overmars de basis heeft gelegd voor de recente successen van Ajax. Er stond in eerste instantie weinig in over de wandaden van Overmars. En deze werden al helemaal niet geduid.

Dat kon ook nog niet, want op het moment van schrijven waren er nog weinig details bekend.

Het beeld dat daarmee onbedoeld ontstond is dat vooral Ajax hier het slachtoffer is, niet de vrouwelijke collega's.

Als dat het dominante verhaal is, nodigt dat slachtoffers niet bepaald uit om hun verhaal te doen. Je wordt toch niet serieus genomen. Media hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om dat patroon te doorbreken.

Tegelijkertijd zijn de gevolgen voor Ajax ook een belangrijk onderwerp waarover we moeten schrijven. Maar dit profiel kwam te vroeg en de toon was niet goed.

Beste voetbaldirecteur stuurt geen penisfoto's

Waarom maakten we het profiel op deze manier? Misschien wilden we te graag snel iets toevoegen aan het verhaal.

Of zat de opmerking van Ajax-voorzitter Leen Meijaard uit de persverklaring van de club onbewust in ons hoofd? Bij mij was dat in elk geval wel zo. "Marc is waarschijnlijk de beste voetbaldirecteur die Ajax gehad heeft", zei Meijaard.

Ja, dacht ik, want kijk eens naar al die successen.

Maar nee, dat is hij niet. De beste voetbaldirecteur die Ajax heeft gehad stuurt niet ongevraagd foto's van zijn penis naar vrouwen.

Een andere reden waarom we het profiel op deze manier publiceerden: ik heb persoonlijk nog nooit te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik weet ook niet hoe het is om een vrouw te zijn in een door mannen gedomineerde wereld (wat NU.nl ook is). Dat geldt ook voor de mannen die betrokken waren bij het schrijven van dit stuk.

Het is goed om bij het verslaan van nieuws waarmee je doorgaans niet veel te maken hebt, te luisteren naar een collega met een totaal ander perspectief. Iemand die ook verder staat van in dit geval de sportverslaggeving.

Dat gaan we vanaf nu vaker doen.

We hebben na The Voice veel gesprekken gevoerd over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Over hoe we daarover schrijven, maar ook over hoe we met elkaar omgaan op de redactie. Daar heb ik al heel veel van geleerd. Maar ik heb ook geleerd dat ik niet de illusie moet hebben dat we nu gelijk alles perfect doen. We zijn eigenlijk pas net begonnen.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.