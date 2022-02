Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Deze week introduceren we Over NU.nl, een speciale plek waar je een blik achter de schermen krijgt.

Toen ik net hoofdredacteur van NU.nl was, zag ik nog weleens verbaasde blikken van mensen die een bezoek brachten aan onze redactie. Na het zien van tientallen tikkende journalisten volgde dan de opmerking: "Ik had niet verwacht dat hier zoveel mensen werken."

Ergens wel te begrijpen, want tien jaar geleden maakten we lang niet zoveel eigen verhalen als nu. Toch waren we alsnog met veel journalisten druk om het laatste nieuws snel, overzichtelijk en begrijpelijk voor jou op NU.nl te brengen.

Maar we hielden ons op de achtergrond. Bewust, omdat we onszelf niet belangrijker vinden dan het nieuws dat we brengen.

We moeten ons aan jullie voorstellen

Dat vinden we nog steeds niet, maar dat gebrek aan een gezicht maakt ons ook afstandelijk. Terwijl we dat juist niet willen zijn. Wij zoeken jullie dagelijks op, via NUjij en oproepen om tips en vragen bij het nieuws. Daar worden wij heel blij van. We maken het nieuws graag met jullie, maar volgens mij moeten wij ons dan ook netjes aan jullie voorstellen.

Dat kijkje in de keuken van NU.nl krijgen jullie elke zondag op dit blog. Daarnaast zitten we ook regelmatig klaar voor spreekuren, waarin we antwoorden geven op jullie vragen. Maar we hebben nu ook een speciale pagina: Over NU.nl, onder aanvoering van redacteur Lieve Colsen.

Minder afstandelijk, maar vooral transparanter

Hier stellen onze journalisten zich aan je voor, maar vind je ook verhalen over hoe wij werken. Zo vertelt entertainmentcoördinator Lara Zevenberg je alles over onze parel Achterklap en legt Marleen Luijt uit wat servicejournalistiek is en wat haar redactie precies doet voor NU.nl.

Ook lees je er meer over wat we allemaal doen tijdens de Olympische Spelen.

Zo hoop ik dat NU.nl minder afstandelijk, maar vooral transparanter wordt. Het is ons werk om anderen kritisch te volgen, maar jullie mogen ook weten wie wij zijn.

Mocht je trouwens een keer te gast zijn op onze redactie: die tientallen tikkende journalisten vind je daar momenteel helaas niet. Vanwege het coronavirus werken ook wij momenteel nog zo veel mogelijk thuis. Nog even volhouden...

Ik nodig je uit om een kijkje achter de schermen te nemen. Mis je nog iets of heb je een andere vraag over ons werk? Die kun je hier kwijt. Mij kun je ook altijd mailen op gert-jaap@nu.nl.