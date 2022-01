Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Deze week: hoe we ons voorbereiden op de andere kant van de Olympische Spelen.

Een miljoen Oeigoeren zitten opgesloten in concentratiekampen in de Chinese provincie Xinjiang. Door het gewelddadig neerslaan van protesten is er van een kritische oppositie of vrije pers in Hongkong geen sprake meer. En de positie van Tibetanen is verslechterd sinds de vorige Olympische Spelen in China, ondanks beloftes van de regering.

Een land met zo'n staat van dienst zou niet het toneel mogen zijn van een feestelijk sportevenement als de Olympische Spelen. Toch is het dat wel.

En dat brengt ook de journalistiek in een lastig parket. Want zoals altijd is er de roep om een boycot (hoewel die tijdens deze Spelen minder luid klinkt dan eerder).

Boycotten geen taak voor journalistiek

Zonder aandacht in de media zijn de Spelen voor sponsoren een stuk minder interessant. Maar, los van de vraag hoe realistisch een wereldwijde mediaboycot is, dat vind ik ook geen taak voor de journalistiek.

De Olympische Spelen blijven een van de belangrijkste sportevenementen van het jaar. Dat verslaan hoort ook gewoon bij ons werk. Maar het is ook onze plicht om naar de andere kant te kijken. Zo'n groot evenement is het perfecte moment om misstanden breed onder de aandacht te brengen.

Andere kant van de medaille

Dat is dus ook precies wat we gaan doen. De komende week zul je elke dag voorbeschouwende sportverhalen lezen van onze journalisten Daan de Ridder en Jeroen van Barneveld. Maar we brengen ook een serie artikelen waarin we de andere kant van China laten zien.

Onderzoeksjournalist Harm Ede Botje legt je uit waarom de Spelen zo omstreden zijn, vertelt je over het nut van een boycot en gaat dieper in op de situatie van de Oeigoeren.

Techverslaggever Stan Hulsen schrijft over cyberspionage, waar ik een paar weken geleden al over blogde. En we leggen je uit waarom de keuze van het internationaal olympisch comité überhaupt op China is gevallen.

Niet dat ik van je verwacht dat je dat allemaal in je achterhoofd houdt, terwijl je op de banken staat. Maar ik hoop wel dat je na deze serie meer weet over de andere kant van al die medailles.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.