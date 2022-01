Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Deze week spraken we veel over hoe we op de redactie met elkaar omgaan, naar aanleiding van de misstanden bij The voice of Holland.

Het is makkelijk voor mij om kritiek te hebben op de reactie van John de Mol in BOOS. Maar toen ik vrijdagochtend te gast was bij Radio 1 en de vraag kreeg of ík wel eens signalen krijg van seksueel grensoverschrijdend gedrag, voelde ik me ongemakkelijk.

Die krijg ik namelijk zelden. Maar wat zegt dat? Dat ze er niet zijn? Of dat ze er wel zijn, maar ze mij niet bereiken? En wat zegt dat dan over de cultuur op onze redactie?

Voordat we naar De Mol wijzen, moeten we naar onszelf kijken.

Gedragscode en vertrouwenspersonen

DPG Media, het bedrijf waar NU.nl deel van uitmaakt, heeft een gedragscode en vertrouwenspersonen. Maar op de redactie zijn die dingen nog onvoldoende bekend. Daar gaan we mee aan de slag.

Hoewel ik me geen concrete zorgen maak, ben ik me er ook van bewust dat ik misschien niet alles weet. Dus moet het voor iedereen die bij NU.nl werkt heel duidelijk zijn hoe we met elkaar omgaan en welk gedrag wij niet tolereren. En wat je kunt doen als iemand zich hier niet aan houdt.

Bewuster van taalgebruik

NU.nl moet een veilige plek zijn voor iedereen. Niet alleen voor mensen die voor ons werken trouwens, maar ook in onze journalistiek willen we dat uitstralen.

Daarom zijn we ons in berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bewuster van de taal die we gebruiken.

Zo drukte eindredacteur Frank van der Vlugt ons op het hart om terughoudend te zijn met de woorden 'aantijging' en 'betichten'. Aantijging betekent namelijk een kwaadwillige, ongegronde beschuldiging. Betichten betekent een vergrijp ten laste leggen, met de bijgedachte dat de beschuldiging ongegrond is.

Ik zeg eerlijk: daar was ik me niet van bewust.

Geleerd van De Mol

Ook spreken wij niet van 'vermeende slachtoffers'. Uiteraard wel van vermeende daders, of - beter nog - verdachten.

Als iemand zich slachtoffer voelt, is het niet aan een ander om dat te nuanceren. Zeker omdat we weten dat slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag de schuld bij zichzelf zoeken. Of anders vaak in een reactie de verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven krijgen, zoals je in dit verhaal van redacteur José Boon kunt lezen.

Wat dat betreft heb ik geleerd van de reactie van De Mol. Ga er niet te snel van uit dat je alles al weet.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.