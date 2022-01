Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Deze week: vanwege het coronavirus en cybersecurity is de voorbereiding op de Olympische Spelen in Peking lastiger dan ooit.

Het is de droom van elke sportjournalist om naar een groot toernooi te gaan, in het bijzonder naar de Olympische Spelen. Als je het één keer gedaan hebt weet je dat het vooral heel hard werken is, maar besef je hopelijk nog steeds dat je de mooiste baan op aarde hebt.

Jeroen van Barneveld gaat dit jaar voor het eerst. Hij is pas 25 jaar en is nog niet zo lang bij ons in dienst. Maar zo gaan die dingen bij NU.nl. Talenten krijgen kansen. Vanaf 4 februari gaat hij onder andere het schaatsen, skeleton en skiën voor ons verslaan.

Jeroen is bevlogen, heeft veel ideeën en vooral een fantastische pen. Lees zijn verhaal over schaatsster Sanne in 't Hof maar eens.

Ik had hem deze week aan de lijn over zijn voorbereidingen op de Spelen. Die zijn lastiger dan normaal. Zo is hij, net als zijn reisgenoten Daan de Ridder en Bas Scharwachter, extreem voorzichtig. Jeroen zit in een soort zelfisolement en ziet bijna niemand. Alles om te voorkomen dat hij besmet raakt met het coronavirus.

Tijdens de Spelen in Japan waren de regels al streng, maar Peking is totaal onvergelijkbaar. In Tokio mochten journalisten elke dag officieel een kwartier per dag naar buiten, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. In Peking mag zelfs dat niet. Hotel, bus, stadion; meer variatie is er niet.

De onzichtbare vijand. Zo noemde Jeroen het virus. Maar er is nog een onzichtbare factor waar journalisten rekening mee moeten houden in China: cybersecurity.

We schreven deze week over de maatregelen die NOC*NSF neemt. De olympische en paralympische sporters krijgen onder andere het advies hun eigen telefoons en laptops thuis te laten. Maar datzelfde advies geldt ook voor journalisten.

Onze verslaggevers nemen alleen apparatuur mee waarop geen oude gegevens staan die in Chinese handen kunnen vallen. En ze krijgen geen toegang tot systemen van DPG Media, de eigenaar van NU.nl.

Dat betekent dat onze mannen in Peking zelf geen verhalen en video's online kunnen zetten, iets wat bij NU.nl heel normaal is. Je schrijft je verhaal, zet het zelf in ons redactiesysteem en zorgt zelf voor goede aankleding met foto's.

Alles voor de zekerheid, maar irritant is het wel. Ik vraag me weleens af of dit het allemaal nog waard is. Zoals je überhaupt de vraag kunt stellen waarom de Spelen in dat land gehouden worden. Maar daar ga ik een andere keer verder op in.

Jeroen laat er zijn droom ondertussen niet door verpesten. Hij heeft deze week gesproken met de Nederlandse ambassade en correspondenten in China en is een stuk wijzer geworden. "Er moet heel veel gebeuren, wil de glans verdwijnen", verzekerde hij me. Zo hoor ik het graag.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.